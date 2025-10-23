POS a canone zero e commissioni all'1% con l'offerta senza vincoli di Axerve

Arriva da Axerve la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un POS a canone zero con condizioni molto vantaggiose. Con l’offerta in corso, infatti, è possibile accedere a POS Easy Mini con un costo ridotto a 50 euro (anziché 80 euro) + IVA per l’acquisto del dispositivo e con canone zero. Il servizio prevede commissioni sul transato pari ad appena 1%. In questo modo, è possibile ridurre al minimo il costo del POS, sia per quanto riguarda il mantenimento che l’utilizzo. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Axerve, qui di sotto.

Perché scegliere l’offerta di Axerve

Con POS Easy Mini di Axerve è possibile sfruttare una promozione vantaggiosa e completa. Il servizio in questione, come detto, ha canone zero, senza requisiti da rispettare, e le commissioni sono pari all’1%, con possibilità di accettare pagamenti da tutti i principali circuiti. Il costo iniziale è di 50 euro + IVA.

Il POS messo a disposizione da Axerve è portatile (pesa 151 grammi), si connette al Wi-Fi ma ha anche una SIM dati integrata e con traffico incluso, per restare sempre connesso e poter garantire un funzionamento ottimale in tutte le condizioni.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il servizio proposto da Axerve rappresenta l’occasione giusta per tantissimi esercenti e professionisti che hanno bisogno di un POS di qualità, supportato da un servizio privo di costi fissi e con commissioni ridotte al minimo possibile.

Da segnalare, inoltre, che il servizio non ha vincoli di permanenza e, quindi, non sono previsti costi di recesso di alcun tipo. I clienti sono liberi di utilizzare il servizio proposto fino a quando necessario o fino a quando ne sono soddisfatti. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo