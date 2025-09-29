 POS a canone zero e commissioni all'1%: richiedi Axerve senza costi extra
Richiedi POS Easy di Axerve: nessun canone mensile, solo 1% di commissioni e terminale Android con SIM inclusa.
Richiedi POS Easy di Axerve: nessun canone mensile, solo 1% di commissioni e terminale Android con SIM inclusa.

Sempre più clienti preferiscono pagare con carta o smartphone. Con POS Easy di Axerve puoi finalmente dire addio ai canoni mensili e alle spese nascoste: paghi solo l’1% di commissioni e hai a disposizione un terminale Android moderno, leggero e pronto all’uso. Richiedilo subito online.

POS Easy, canone zero e 1% di commissioni

Quello che rende POS Easy davvero interessante è la sua trasparenza: canone mensile azzerato, solo 1% di commissioni su ogni incasso e costo del terminale di 100 euro (+IVA). L’unico costo extra? L’imposta di bollo da 16 euro all’attivazione. Nessun vincolo, nessun obbligo: scegli tu come e quando utilizzarlo.

ompatto e dal design elegante, il terminale POS Easy è Android, pesa appena 390 grammi e offre connettività 4G e Wi-Fi per lavorare ovunque ti trovi. Non manca la stampante integrata per rilasciare subito lo scontrino ai clienti. Con l’acquisto sono inclusi diversi vantaggi:

  • Accredito sul tuo conto corrente entro un giorno lavorativo
  • SIM multioperatore con traffico dati già incluso
  • Assistenza 7 giorni su 7
  • Dashboard online myStore per controllare in tempo reale incassi e movimenti

POS Easy, richiedilo online a canone zero

Il POS supporta tutte le principali carte, dai circuiti nazionali a quelli internazionali come Visa, Mastercard e Bancomat. Inoltre, è compatibile con i wallet più diffusi: Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Una soluzione ideale per bar, ristoranti, negozi al dettaglio e liberi professionisti.

Con Axerve POS Easy non serve aprire un nuovo conto: le transazioni arrivano direttamente sul tuo conto o su una carta con IBAN. I liberi professionisti possono utilizzare anche un conto privato mono-intestato, mentre per le società è previsto l’appoggio a un conto aziendale. Da non dimenticare che il servizio rientra nel credito d’imposta del 30%, un’opportunità in più per risparmiare sui costi di gestione.

Con POS Easy di Axerve hai tutto ciò che ti serve per accettare pagamenti elettronici senza preoccupazioni: nessun canone, commissioni trasparenti e un terminale Android pratico e semplice. Richiedilo in pochi minuti online, senza canone né costi extra.

Pubblicato il 29 set 2025

