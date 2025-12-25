 POS a canone zero e con commissioni dell'1%: è il momento di scegliere Axerve
Con Axerve è possibile accedere a un POS a canone zero con commissioni ridotte fino all'1%: si tratta della soluzione giusta in questo momento.
Fintech
Con Axerve è possibile accedere a un POS a canone zero con commissioni ridotte fino all'1%: si tratta della soluzione giusta in questo momento.

Per professionisti ed esercenti alla ricerca di un servizio vantaggioso per quanto riguarda il POS, in questo momento, la soluzione giusta è rappresentata da Axerve e dall’offerta POS Easy a commissioni.

Si tratta di una soluzione a canone zero che prevede solo l’1% di commissioni sui pagamenti. In questo modo, è possibile ridurre al minimo i costi del POS.

Per scoprire tutti i dettagli sul servizio è sufficiente visitare il sito ufficiale di Axerve, accessibile premendo sul box qui di sotto, da cui è possibile anche attivare l’offerta in corso.

Attiva qui l’offerta di Axerve

Cosa prevede l’offerta di Axerve

Con POS Easy a commissioni di Axerve è possibile sfruttare un servizio davvero completo e ricco di vantaggi per ridurre al minimo i costi del POS.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono l’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare il terminale POS con un costo di 99 euro + IVA.

Si tratta di un POS Android con schermo touch e supporto alla stampa dello scontrino. Il POS si può connettere a Internet sia tramite Wi-Fi che con la SIM 4G inclusa.

Per quanto riguarda i costi di utilizzo, il POS prevede un canone zero, eliminando tutti i costi di tenuta e mantenimento del servizio.

Per le commissioni, invece, Axerve applica una commissione dell’1%, permettendo al cliente di accettare pagamenti tramite tutti i principali circuiti di pagamento e i wallet digitali più utilizzati.

Da segnalare anche la possibilità di gestire il servizio online, verificando l’andamento delle transazioni, tramite la dashboard online myStore. In aggiunta, Axerve prevede l’accredito entro il giorno lavorativo successivo sul conto corrente del cliente (non è necessario aprire un nuovo conto).

Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto e richiedere poi l’attivazione online.

Attiva qui l’offerta di Axerve

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 dic 2025

Davide Raia
Pubblicato il
25 dic 2025
