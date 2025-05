POS con 1% di commissioni e nessun costo fisso: ecco tutti i vantaggi di Axerve

Siete i titolari di una nuova attività e vi state guardando intorno per l’acquisto di un POS? Tra i migliori prodotti oggi disponibili sul mercato si annovera il POS di Axerve: grazie all’offerta POS Easy a commissioni, non vi è alcun costo fisso da sostenere, ma solo l’1% di commissioni. L’acquisto del dispositivo avviene : il terminale è in vendita a 100 euro una tantum, da pagare cioè una sola volta, a cui si aggiungono 16 euro di imposta di bollo per l’attivazione del servizio. Potete richiederlo oggi stesso seguendo il link che trovate qui sotto.

Zero canone mensile e solo l’1% di commissioni

I servizi inclusi nell’offerta POS Easy a commissioni sono molteplici: dai pagamenti sui principali circuiti internazionali e nazionali, oltre che con i wallet digtali più famosi come Apple Pay e Google Pay, alla SIM multioperatore con incluso il traffico dati. Altri vantaggi sono l’accredito su qualsiasi conto corrente, il monitoraggio completo dell’attività sempre disponibile tramite la dashboard online myStore, più la stampa dello scontrino su carta termica in doppia copia.

Vi confermiamo che non avete bisogno di aprire un nuovo conto corrente dedicato per accreditare le transazioni con il POS di Axerve. A questo proposito, sottolineiamo che i liberi professionisti e le ditte individuali possono utilizzare un conto corrente privato, invece le società hanno bisogno di un conto aziendale.

In qualità di clienti POS Easy potrete inoltre richiedere il credito d’imposta, andando così a risparmiare il 30% effettivo sull’importo delle commissioni. Infine, non vi sono nemmeno costi di chiamata né traffico dati, già inclusi nell’offerta e nella SIM integrata nel dispositivo.

Per richiedere POS Easy a commissioni di Axerve è sufficiente seguire il link qui sotto e, una volta che ci si è collegati alla pagina dedicata, cliccare su Richiedilo subito.