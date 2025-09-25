POS Easy di Axerve: zero canone e commissioni all'1%, scopri la promo

POS Easy di Axerve è la risposta pratica, portatile ed economica a coloro che vogliono cambiare POS oppure hanno appena avviato un’attività e devono dotarsene. L’offerta proposta da Axerve è chiara: soltanto l’1% di commissioni su ogni transazione, nessun canone mensile e un terminale Android moderno e compatto. L’unico costo extra da sostenere è quello di acquisto del terminale, pari a 100 euro più IVA.

Ecco perché POS Easy conviene

Il dispositivo, leggero e dalle linee eleganti, offre doppia connettività: Wi-Fi e rete 4G, supportata dalla SIM inclusa. Inoltre, a differenza di altri terminali nella stessa fascia di prezzo, con POS Easy è possibile stampare gli scontrini su carta termica, in doppia copia. Un altro punto a favore è legato all’interfaccia, intuitiva e semplice, grazie al sistema operativo Android.

I vantaggi di POS Easy sono molteplici: accredito delle transazioni entro il giorno lavorativo successivo e direttamente sul proprio conto corrente (così non dovrai aprirne uno appositamente), la già citata SIM multioperatore con traffico dati incluso, assistenza tecnica disponibile 7 giorni su 7 e nessun vincolo di permanenza. A ciò si aggiungono funzionalità pratiche come la dashboard online, utile per monitorare le transazioni in tempo reale.

POS Easy accetta tutti i principali metodi di pagamento e circuiti nazionali e internazionali: Visa, Vpay, Mastercard, Maestro e Bancomat, oltre ai wallet digitali più diffusi (Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay). Inoltre, chi sceglie Axerve può richiedere il credito d’imposta del 30% sulle commissioni, per un ulteriore risparmio. A proposito di commissioni, come già detto, POS Easy applica solo l’1% su ogni transazione. Nessun canone mensile, accredito veloce e tutti i servizi inclusi.

L’occasione è perfetta per dotarsi di un nuovo POS senza costi extra: richiedi POS Easy di Axerve online per riceverlo direttamente a casa.