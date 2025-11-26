 POS Easy Mini in offerta: incassa ovunque con soli 50€ (offerta Black Friday)
Con POS Easy Mini potrai accettare pagamenti elettronici ovunque ti trovi: con lo sconto Black Friday costa ancora meno.
Fintech
POS Easy Mini è il dispositivo leggero e facile da usare pensato per permetterti di accettare pagamenti elettronici ovunque ti trovi, pagando soltanto una volta il dispositivo e poi una piccola commissione dell’1% sui tuoi incassi. Grazie agli sconti per il Black Friday puoi prenderlo in promozione a soli 50 euro fino al 28 novembre.

POS Easy Mini

Al di là della promozione, la formula è chiara a trasparente: non paghi canone mensile, il terminale è in vendita in offerta a 50 euro + IVA con uno sconto del 37% e commissioni fisse all’1%. Nessuna sorpresa, nessuna complicazione.

Il POS pesa soltanto 151 grammi ed ha dimensioni contenute rivelandosi ideale se lavori in mobilità o comunque vuoi avere un dispositivo semplice per accettare pagamenti elettronici. Include una SIM multi-operatore con traffico dati incluso e connettività WiFi per essere sempre pronto all’uso.

Puoi inviare le ricevute digitali via email ai tuoi clienti direttamente dallo schermo del POS, che potrai personalizzare come vuoi grazie al marketplace dedicato, installando applicazioni utili per analisi dei pagamenti e fidelizzazione dei clienti.

Non ci sono vincoli di permanenza: i tuoi incassi su qualsiasi conto corrente saranno accreditati tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo. Avrai una garanzia di 12 mesi con un servizio di manutenzione fino a 36 mesi, con supporto da remoto, aggiornamenti software per adeguamenti normativi e assistenza sulla SIM.

Dalla dashboard online, infine, potrai monitorare facilmente tutti i pagamenti con assistenza disponibile 7 giorni su 7. Hai tempo fino al 28 novembre per approfittare della promozione.

26 nov 2025
