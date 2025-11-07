POS Easy: paghi solo l'1% e nessun costo fisso, richiedilo oggi

POS Easy è l’offerta POS di Axerve che ti permette di avere un POS Android dal design moderno ed elegante con cui semplificare la gestione della tua attività: avrai subito l’accredito su qualsiasi conto corrente, SIM 4G con traffico dati incluso, nessun vincolo di permanenza e nessun costo fisso. Puoi richiederlo subito oggi.

Ideale per negozianti, liberi professionisti e piccole attività, si presenta a te con un’offerta chiarissima sin dall’inizio: canone a costo zero, 1% di commissioni su ogni transazione e nessun vincolo di permanenza, con l’unico costo iniziale del terminale e l’imposta di bollo di 16 euro per l’attivazione del servizio.

Riceverai un dispositivo POS Android compatto e leggero dotato di connettività WiFi e 4G con SIM già inclusa nel prezzo con cui accettare pagamenti anche fuori sede o nel caso dovesse mancare per un po’ la connessione internet. Integra anche una stampante per scontrini per dare immediato feedback cartaceo ai tuoi clienti.

L’accredito, come detto, avviene direttamente su qualsiasi conto corrente, senza vincoli di banca o istituto. Inoltre, puoi contare su un’assistenza tecnica attiva 7 giorni su 7, nessun vincolo contrattuale e una gestione semplificata e intuitiva.

Non aspettare e richiedi adesso il tuo POS Easy di Axerve.