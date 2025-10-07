POS per aziende e professionisti senza canone mensile: ecco POS Easy Mini di Axerve

Le piccole aziende e i liberi professionisti che puntano a risparmiare sui costi fissi per la propria attività potrebbero beneficiare di un aiuto importante dall’acquisto di un POS senza canone mensile e con l’1% di commissione per ogni transazione. Tra le altre cose, sono le stesse condizioni economiche proposte da Axerve con POS Easy Mini, l’offerta pensata per accettare pagamenti elettronici ovunque.

Dal 6 ottobre e fino al 14 novembre 2025 il terminale associato all’offerta POS Easy Mini di Axerve è in vendita al prezzo scontato di 50 euro invece di 80 euro, per un risparmio del 37% sul prezzo di listino. Inoltre, non vi è alcun vincolo di permanenza, con i clienti che possono fare affidamento anche su un’assistenza dedicata attiva sette giorni su sette.

La nuova offerta su Axerve POS Easy Mini

Il modello POS associato all’offerta di Axerve è lo Smartpos A50 Android, che si distingue dai terminali classici per il suo design estremamente compatto, con un peso di 151 grammi e uno spessore di 12 millimetri, tanto che la prima impressione è di prendere in mano non tanto un POS quanto uno smartphone.

Insieme alla portabilità, un’altra caratteristica chiave è l’integrazione di una SIM multioperatore con traffico dati incluso, più il supporto alla connettività Wi-Fi, due elementi che insieme consentono al PAX A50 di accettare pagamenti ovunque ci si trovi e in qualsiasi situazione. Un ulteriore servizio è l’invio dello scontrino digitale, sia via e-mail che attraverso un semplice SMS.

Volendo, poi, i titolari di qualsiasi attività possono effettuare l’accesso a un marketplace dedicato, tramite il quale si ha l’opportunità di installare app utili per migliorare la gestione del proprio business. Il POS è anche dotato di una fotocamera con un sensore posteriore da 2 megapixel e uno anteriore da 0,3 megapixel, che può tornare utile per leggere velocemente QR Code e codici a barre.

La promozione in corso su POS Easy Mini, che permette di acquistare il terminale PAX A50 al prezzo scontato di 50 euro anziché 80 euro, terminerà il 14 novembre 2025.