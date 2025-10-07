 POS per aziende e professionisti senza canone mensile: ecco POS Easy Mini di Axerve
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

POS per aziende e professionisti senza canone mensile: ecco POS Easy Mini di Axerve

Fino al 14 novembre il terminale è in vendita a 50 euro invece di 80 euro, per uno sconto del 37% sul prezzo di listino.
POS per aziende e professionisti senza canone mensile: ecco POS Easy Mini di Axerve
Fintech
Fino al 14 novembre il terminale è in vendita a 50 euro invece di 80 euro, per uno sconto del 37% sul prezzo di listino.

Le piccole aziende e i liberi professionisti che puntano a risparmiare sui costi fissi per la propria attività potrebbero beneficiare di un aiuto importante dall’acquisto di un POS senza canone mensile e con l’1% di commissione per ogni transazione. Tra le altre cose, sono le stesse condizioni economiche proposte da Axerve con POS Easy Mini, l’offerta pensata per accettare pagamenti elettronici ovunque.

Dal 6 ottobre e fino al 14 novembre 2025 il terminale associato all’offerta POS Easy Mini di Axerve è in vendita al prezzo scontato di 50 euro invece di 80 euro, per un risparmio del 37% sul prezzo di listino. Inoltre, non vi è alcun vincolo di permanenza, con i clienti che possono fare affidamento anche su un’assistenza dedicata attiva sette giorni su sette.

Vai all’offerta di Axerve

La nuova offerta su Axerve POS Easy Mini

Il modello POS associato all’offerta di Axerve è lo Smartpos A50 Android, che si distingue dai terminali classici per il suo design estremamente compatto, con un peso di 151 grammi e uno spessore di 12 millimetri, tanto che la prima impressione è di prendere in mano non tanto un POS quanto uno smartphone.

Insieme alla portabilità, un’altra caratteristica chiave è l’integrazione di una SIM multioperatore con traffico dati incluso, più il supporto alla connettività Wi-Fi, due elementi che insieme consentono al PAX A50 di accettare pagamenti ovunque ci si trovi e in qualsiasi situazione. Un ulteriore servizio è l’invio dello scontrino digitale, sia via e-mail che attraverso un semplice SMS.

Volendo, poi, i titolari di qualsiasi attività possono effettuare l’accesso a un marketplace dedicato, tramite il quale si ha l’opportunità di installare app utili per migliorare la gestione del proprio business. Il POS è anche dotato di una fotocamera con un sensore posteriore da 2 megapixel e uno anteriore da 0,3 megapixel, che può tornare utile per leggere velocemente QR Code e codici a barre.

La promozione in corso su POS Easy Mini, che permette di acquistare il terminale PAX A50 al prezzo scontato di 50 euro anziché 80 euro, terminerà il 14 novembre 2025.

Vai all’offerta di Axerve

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Come comprare Pepenode in prevendita - Guida semplice

Come comprare Pepenode in prevendita - Guida semplice
Previsioni Snorter Token (SNORT) 2025 - 2030

Previsioni Snorter Token (SNORT) 2025 - 2030
POS senza canone e a basse commissioni? C'è Smart Easy di Axerve

POS senza canone e a basse commissioni? C'è Smart Easy di Axerve
POS a canone zero e commissioni all'1%: richiedi Axerve senza costi extra

POS a canone zero e commissioni all'1%: richiedi Axerve senza costi extra
Come comprare Pepenode in prevendita - Guida semplice

Come comprare Pepenode in prevendita - Guida semplice
Previsioni Snorter Token (SNORT) 2025 - 2030

Previsioni Snorter Token (SNORT) 2025 - 2030
POS senza canone e a basse commissioni? C'è Smart Easy di Axerve

POS senza canone e a basse commissioni? C'è Smart Easy di Axerve
POS a canone zero e commissioni all'1%: richiedi Axerve senza costi extra

POS a canone zero e commissioni all'1%: richiedi Axerve senza costi extra
Federico Pisanu
Pubblicato il
7 ott 2025
Link copiato negli appunti