POS smart, leggero e senza costi fissi: scopri Axerve POS Easy Mini, lo paghi solo se lo usi

Gestire i pagamenti non deve essere per forza complicato: se cerchi un POS compatto, economico e immediato da usare, Axerve POS Easy Mini è la soluzione pensata per chi vuole incassare in modo professionale, senza costi fissi e senza burocrazia.

Con Axerve POS Easy Mini puoi accettare pagamenti ovunque: in negozio, al banco, in movimento o direttamente dal cliente, e può essere richiesto spendendo solamente 50€. Scopri come!

Leggerissimo, funzionale e rivoluzionario

Il terminale pesa solo 151 grammi, si connette in modo autonomo tramite Wi-Fi o SIM integrata e non richiede collegamenti con smartphone o altri dispositivi. Lo accendi, accetti pagamenti e sei operativo in pochi minuti. Il funzionamento è chiaro e trasparente. Paghi solo quando lo usi, con una commissione fissa dell’1% per ogni transazione e nessun canone mensile. In altre parole, se un mese non incassi, non spendi. È un modello flessibile, pensato per professionisti, commercianti e piccole attività che vogliono ridurre al minimo i costi operativi senza rinunciare a una soluzione di pagamento affidabile e moderna. Rispetto ad altri terminali sul mercato, Axerve POS Easy Mini unisce tre vantaggi chiave:

Zero canone fisso , quindi costi sempre proporzionali al volume di incasso.

Commissioni basse e trasparenti , solo 1% a transazione.

Libertà totale, senza vincoli né contratti a lungo termine.

L’attivazione è semplice: acquisti il POS (oggi in promozione a 50€ + IVA invece di 80€), inserisci i tuoi dati sul sito ufficiale di Axerve e ricevi il terminale già pronto all’uso. La SIM è inclusa, così come l’assistenza tecnica disponibile sette giorni su sette. Una volta configurato, puoi iniziare a ricevere pagamenti con tutte le principali carte (Visa, Mastercard, Maestro, Bancomat) e wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Non serve alcun contratto vincolante, non ci sono penali di recesso o costi nascosti.