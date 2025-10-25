 POS smart, leggero e senza costi fissi: scopri Axerve POS Easy Mini, lo paghi solo se lo usi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

POS smart, leggero e senza costi fissi: scopri Axerve POS Easy Mini, lo paghi solo se lo usi

Scopri Axerve POS Easy Mini: il POS portatile senza canone, con SIM integrata e solo l’1% di commissioni. In promozione a 50 €. Attivalo ora.
POS smart, leggero e senza costi fissi: scopri Axerve POS Easy Mini, lo paghi solo se lo usi
Fintech
Scopri Axerve POS Easy Mini: il POS portatile senza canone, con SIM integrata e solo l’1% di commissioni. In promozione a 50 €. Attivalo ora.

Gestire i pagamenti non deve essere per forza complicato: se cerchi un POS compatto, economico e immediato da usare, Axerve POS Easy Mini è la soluzione pensata per chi vuole incassare in modo professionale, senza costi fissi e senza burocrazia.

Con Axerve POS Easy Mini puoi accettare pagamenti ovunque: in negozio, al banco, in movimento o direttamente dal cliente, e può essere richiesto spendendo solamente 50€. Scopri come!

Richiedi Axerve POS Easy Mini

Leggerissimo, funzionale e rivoluzionario

Il terminale pesa solo 151 grammi, si connette in modo autonomo tramite Wi-Fi o SIM integrata e non richiede collegamenti con smartphone o altri dispositivi. Lo accendi, accetti pagamenti e sei operativo in pochi minuti. Il funzionamento è chiaro e trasparente. Paghi solo quando lo usi, con una commissione fissa dell’1% per ogni transazione e nessun canone mensile. In altre parole, se un mese non incassi, non spendi. È un modello flessibile, pensato per professionisti, commercianti e piccole attività che vogliono ridurre al minimo i costi operativi senza rinunciare a una soluzione di pagamento affidabile e moderna. Rispetto ad altri terminali sul mercato, Axerve POS Easy Mini unisce tre vantaggi chiave:

  • Zero canone fisso, quindi costi sempre proporzionali al volume di incasso.

  • Commissioni basse e trasparenti, solo 1% a transazione.

  • Libertà totale, senza vincoli né contratti a lungo termine.

L’attivazione è semplice: acquisti il POS (oggi in promozione a 50€ + IVA invece di 80€), inserisci i tuoi dati sul sito ufficiale di Axerve e ricevi il terminale già pronto all’uso. La SIM è inclusa, così come l’assistenza tecnica disponibile sette giorni su sette. Una volta configurato, puoi iniziare a ricevere pagamenti con tutte le principali carte (Visa, Mastercard, Maestro, Bancomat) e wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Non serve alcun contratto vincolante, non ci sono penali di recesso o costi nascosti.

Richiedi Axerve POS Easy Mini

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Previsioni Best Token: analisi e prospettive 2025 – 2030

Previsioni Best Token: analisi e prospettive 2025 – 2030
Credem Link offre conto online a canone zero, 2,25% di interessi e fino a 200 euro in buoni Amazon

Credem Link offre conto online a canone zero, 2,25% di interessi e fino a 200 euro in buoni Amazon
La guerra alle cripto è finita: Trump concede la grazia a CZ

La guerra alle cripto è finita: Trump concede la grazia a CZ
Conto a canone zero e 50 euro di Welcome Bonus: la nuova iniziativa di Crédit Agricole

Conto a canone zero e 50 euro di Welcome Bonus: la nuova iniziativa di Crédit Agricole
Previsioni Best Token: analisi e prospettive 2025 – 2030

Previsioni Best Token: analisi e prospettive 2025 – 2030
Credem Link offre conto online a canone zero, 2,25% di interessi e fino a 200 euro in buoni Amazon

Credem Link offre conto online a canone zero, 2,25% di interessi e fino a 200 euro in buoni Amazon
La guerra alle cripto è finita: Trump concede la grazia a CZ

La guerra alle cripto è finita: Trump concede la grazia a CZ
Conto a canone zero e 50 euro di Welcome Bonus: la nuova iniziativa di Crédit Agricole

Conto a canone zero e 50 euro di Welcome Bonus: la nuova iniziativa di Crédit Agricole
Roberta Bonori
Pubblicato il
25 ott 2025
Link copiato negli appunti