POS XPay Pro: canone mensile azzerato e taglio alle commissioni

C’è una nuova promozione in casa Nexi: XPay Pro, la soluzione avanzata per accettare pagamenti di qualsiasi tipo in totale flessibilità, prevede l’azzeramento del canone mensile e un taglio alle commissioni, che passano dall’1,25% all’1,10%. Non è previsto alcun costo di attivazione, alcuna commissione di storno né spesa di chiusura del contratto.

Il POS XPay Pro offre anche altri vantaggi, tra cui l’accredito in un giorno, la possibilità di accettare i pagamenti anche direttamente sul sito del proprio negozio, e un servizio di assistenza dedicato in lingua italiana, in modo da ricevere tutto il supporto necessario.

Commissione all’1,10% e canone azzerato

Prima dell’offerta attuale, la soluzione Nexi XPay Pro prevedeva un canone mensile di 14,90 euro e una commissione merchant pari all’1,25%. Sfruttando l’ultima promo, invece, i titolari di qualsiasi attività possono beneficiare del canone mensile a zero e di una commissione più bassa, scesa fino all’1,10%. Diminuisce anche il costo a transazione, che passa da 0,29 euro a 0,24 euro.

Si tratta di una soluzione ideale per domiciliare i pagamenti ricorrenti, accettare pagamenti da ogni angolo del mondo, nonché personalizzare la pagina di check-out del proprio sito di e-commerce. Inclusa con XPay vi è anche l’opzione Nexi Boost, grazie alla quale i clienti del negozio possono pagare con un’autenticazione semplice.

Sempre sul fronte della sicurezza si annovera un sistema evoluto per la prevenzione delle frodi in tempo reale, così come il programma Protection Plus, che offre un supporto concreto per l’esercente al fine di ottenere la certificazione di conformità in base a quelli che sono gli standard PCI-DSS (è obbligatoria per i Circuiti internazionali, ndr).

Infine, scegliendo XPay Pro di Nexi i titolari di un’attività qualsiasi possono accettare qualsiasi tipo di pagamento. Le carte accettate sono Mastercard, Maestro, Visa, Visa Pay, American Express, Pagobancomat, UnionPay e JCB. Rientrano tra i metodi di pagamento accettati anche PayPal, PagoDIL, Alipay, Google Pay e Apple Pay.