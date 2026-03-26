Ultimi Giorni per BLOCCARE il prezzo di Luce e Gas per 1 anno con Engie

Hai ancora pochissimi giorni per bloccare il prezzo di luce e gas per 1 anno grazie alla promozione di Engie! Cosa stai aspettando? Attiva ora Energia PuntoFisso 12 Mesi, l’offerta valida fino al 31 marzo 2026 che ti permette di bloccare il prezzo della materia prima per ben 12 mesi e così assicurarti tranquillità e zero sorprese in bolletta.

La promozione scade tra 5 giorni! Sbrigati se vuoi assicurarti un risparmio lungo un anno in un clima economico così instabile a causa delle vicende geopolitiche recenti. Scopri qual è la tariffa dedicata per te e assicurata per 12 mesi dalla data di attivazione sia per la fornitura di luce che di gas. Ecco l’offerta completa con tutti i costi facili da comparare per una scelta consapevole.

Luce Monorario 0,1147€/kWh corrispettivo per il consumo con perdite di rete incluse 84€/anno corrispettivo annuo

Luce a fasce 0,1164€/kWh corrispettivo per il consumo F1 con perdite di rete incluse dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 0,1236€/kWh corrispettivo per il consumo F2 con perdite di rete incluse dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 il sabato dalle 7:00 alle 23:00 esclusi i giorni festivi 0,1062€/kWh corrispettivo per il consumo F3 con perdite di rete incluse dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00 la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24

Gas 0,4475€/Smc corrispettivo per il consumo 96€/anno corrispettivo annuo



Online potrai anche simulare la tua bolletta e scoprire quanto è vantaggioso bloccare il prezzo di luce e gas con Engie. Non perdere altro tempo! L’offerta terminerà tra 5 giorni. Ottieni subito Energia PuntoFisso 12 Mesi grazie agli Special Days Luce.

Cosa ottieni con Engie oltre a bloccare il prezzo di luce e gas

Con Engie, oltre a bloccare il prezzo di luce e gas, ottieni un mondo di vantaggi in bolletta. Attiva ora Energia PuntoFisso 12 Mesi. Subito per te tutta la comodità del digitale grazie alla possibilità di pagare con addebito diretto sul conto corrente e ricevere la bolletta online. Niente carta, niente attese, niente code e nienti pensieri.

Con Engie l’energia fornita proviene tutta da fonti rinnovabili per far bene non solo a te, ma anche al pianeta. Sfrutta un supporto completo per ogni esigenza grazie a qualcuno sempre disponibile che ti ascolta davvero e sa darti le risposte giuste. Gestisci tutto con l’app Engie Italia senza attese e senza stress.