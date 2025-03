Vuoi vendere online? Scegli XPay Easy: canone zero e commissioni ribassate

Chi vuole vendere online, ha un nuovo alleato dalla sua: si chiama XPay Easy ed è una piattaforma innovativa, capace di incrementare le vendite e semplificare la gestione dei pagamenti con una formula trasparente e accessibile. Ora puoi sottoscrivere XPay Easy senza costi fissi e con commissioni ribassate, grazie alla promozione attiva.

Zero costi fissi, canone ribassato: l’offerta

Grazie a XPay Easy, gli esercenti possono registrare fino al 29% in più di vendite, migliorando l’esperienza d’acquisto per i propri clienti. Uno dei vantaggi principali è l’accredito in un giorno, che consente di ricevere i pagamenti in sole 24 ore direttamente sul conto corrente, ottimizzando così il flusso di cassa e la gestione finanziaria.

Con XPay Easy è possibile accettare pagamenti attraverso più di 30 metodi diversi, inclusi tutti i principali circuiti internazionali e sistemi alternativi. Il tutto avviene in modo sicuro e pratico, sia direttamente sul sito web che tramite link di pagamento da inviare via e-mail, SMS o chat. Inoltre, il sistema è compatibile con qualsiasi dispositivo, dai PC agli smartphone, perfino le smart TV.

XPay Easy offre una promozione a tempo limitato, che ti permette di accedere alla piattaforma senza alcuna commissione di storno, spesa di chiusura contratto e – soprattutto – senza nessun costo di attivazione. La promo prevede un canone mensile pari a zero (era 5,90 euro) con una commissione merchant vantaggiosa dell’1,20% e un costo per transazione di 0,25 euro.

A supporto degli esercenti, il servizio offre un’assistenza interamente in lingua italiana. Incluso nell’offerta c’è Protection Plus che aiuta gli esercenti a ottenere la certificazione PCI-DSS, indispensabile per operare in conformità con i circuiti internazionali, riducendo il rischio di sanzioni e aumentando la protezione contro eventuali vulnerabilità nei pagamenti digitali.

Con XPay Easy, entrare nel mondo delle vendite online è semplice, sicuro e soprattutto conveniente: approfitta della promozione e ricevi canone zero e commissioni ribassate.