Zero costi fissi, commissioni ridotte e POS da 29€: ecco perché scegliere myPOS

Per professionisti e aziende alla ricerca di un nuovo servizio di POS, comprendente sia un terminale per accettare pagamenti che un’offerta “su misura”, la soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata da myPOS che propone numerose opzioni per i suoi utenti.

Scegliendo myPOS, infatti, è possibile acquistare un nuovo POS a partire da 29 euro, scegliendo tra modelli portatili e fisso, con anche la possibilità di stampare lo scontrino e di connettersi a Internet tramite una SIM dati inclusa (e disponibile senza costi aggiuntivi),

Il servizio offerto non ha costi fissi e prevede una commissione di 1,2% sulle transazioni. Superata la quota di 10.000 euro di fatturato mensili, invece, myPOS proporrà un’offerta personalizzata, con condizioni ancora più vantaggiose, per il suo cliente.

Per scegliere il POS giusto e attivare il servizio basta visitare il sito ufficiale di myPOS, tramite il link qui di sotto.

myPOS: ecco perché è la scelta giusta

Tra le opzioni disponibili con myPOS troviamo:

myPOS Go 2 : si tratta di un POS mobile che invia scontrini tramite e-mail o SMS e può funzionare in modo autonomo dallo smartphone; il costo è di 29 euro

A prescindere dalla versione scelta, myPOS offre un servizio per l’accettazione di pagamenti con canone zero e commissioni di 1,29% per transazione. Oltre i 10.000 euro mensili di fatturato, invece, è possibile accedere a un’offerta personalizzata. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.