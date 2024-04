Fiorentina-Atalanta (Coppa Italia): guardala in streaming dall'estero

Fiorentina-Atalanta è la seconda semifinale di andata della Coppa Italia. Va in scena questa sera, mercoledì 3 aprile, nella cornice dello stadio Franchi, con calcio d’inizio alle ore 21. Nel nostro paese è trasmessa in chiaro, in diretta TV su Italia 1 e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Se ti trovi lontano dall’Italia, la puoi vedere in streaming dall’estero con un servizio come NordVPN, senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingue. Nella partita di ieri, la Juventus ha battuto 2-0 la Lazio davanti ai suoi tifosi, ipotecando la qualificazione alla finalissima.

Coppa Italia: guarda Fiorentina-Atalanta in streaming dall’estero

I viola hanno a disposizione la rosa al completo, mentre i nerazzurri devono rinunciare a De Ketelaere e a Scalvini, entrambi infortunati. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti;

Atalanta (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopemeiners, Scamacca, Lookman.

Dunque, come vedere Fiorentina-Atalanta in streaming dall’estero? Non devi far altro che seguire questi pochi e semplici passi per goderti la semifinale di Coppa Italia, da qualunque paese.

Apri l’app di NordVPN (in offerta) sul dispositivo scelto per vedere il match: smartphone, tablet, computer o altro;

attiva la connessione a un server in Italia per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato nel nostro paese;

lancia l’applicazione o il sito della piattaforma Mediaset Infinity e sintonizzati sulla diretta di Italia 1 per vedere la sfida.

La partita è anche l’incrocio tra due allenatori e tra i loro rispettivi moduli. Il ritorno si disputerà mercoledì 24 aprile, al Gewiss Stadium di Bergamo.

Il pronostico vede favoriti i padroni di casa, soprattutto per il fattore campo. Attenzione però agli ospiti, una squadra sempre difficile da affrontare e reduce dalla bella vittoria esterna contro il Napoli in campionato.