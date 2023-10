Come vedere Fiorentina-Cukaricki in streaming (Conference)

Fiorentina-Cukaricki può sembrare, sulla carta, la più semplice delle pratiche da svolgere per i gigliati, ma il valore dell’appuntamento per il futuro nella Conference League impone di non sottovalutare l’impegno, né gli avversari. Va in scena nella cornice sempre calda dello stadio Artemio Franchi, con fischio d’inizio in programma per giovedì 26 ottobre alle ore 21:00 e con la possibilità di vederla in streaming su DAZN.

Conference League: guarda Fiorentina-Cukaricki in streaming

Per i viola si tratta di un match dall’importanza cruciale, considerata la partenza sottotono nella competizione europea: sono terzi a soli 2 punti nella classifica del gruppo F. In testa, a pari merito con 4 punti, si trovano gli ungheresi del Ferencvaros e i belgi del Genk. Chiudono il girone proprio i serbi ospitati oggi a Firenze, a 0 punti.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN con il racconto affidato alla telecronaca di Dario Mastroianni.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Italiano e Matic, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio. Le scelte si riveleranno decisive per indirizzare il match.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Nzola;

Cukaricki (4-2-3-1): Belic, Tosic, Subotic, Vranjes, Rogan, Docic, Sissoko, Adzic, Miladinovic, Ivanovic, Adetunji.

Complice anche il supporto garantito dai tifosi della curva Fiesole, i toscani partono con il favore del pronostico. Occhio però alle potenziali distrazioni e a uno stato di forma che, nei giorni scorsi, è costata la sconfitta di campionato per 0-2 in casa contro l’Empoli.

Conference League ed Europa League sono in streaming per chi attiva un abbonamento a DAZN. Agli amanti del grande calcio, la piattaforma propone inoltre tutta la Serie A, LaLiga spagnola e il meglio della Liga Portugal, senza dimenticare i tanti sport presenti nel catalogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.