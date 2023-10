Come vedere Fiorentina-Ferencvaros in streaming (Conference)

Fiorentina-Ferencvaros al Franchi per il secondo turno della Conference League. Con fischio d’inizio in programma giovedì 5 ottobre alle ore 21:00, la partita può essere vista in streaming su DAZN. I toscani hanno la possibilità di centrare un nuovo obiettivo in Europa, dopo l’ottima partenza nella Serie A che li vede attualmente al quinto posto, meritatamente tra le big.

Conference League: guarda Fiorentina-Ferencvaros in streaming

Esordio con il freno a mano tirato per i viola, nel gruppo F della competizione, dove sono fermi a 1 punto, a pari merito con il Genk, contro cui ha pareggiato all’esordio. A guidare la classifica sono proprio gli avversari di questa sera, grazie alla vittoria sui serbi del Cukaricki.

I tifosi possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli durante il match sarà la telecronaca affidata alla voce di Gabriele Giustiniani.

Sulla panchina degli ungheresi c’è un volto noto del calcio italiano, Stankovic, ex calciatore serbo di Lazio e Inter, poi allenatore di Udinese, Inter e Sampdoria. Lui e il tecnico dei viola, Italiano, proveranno ad avere la meglio studiando una strategia efficace per scardinare la difesa avversario. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Beltran;

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz, Botka, Mmaee, Cissè, Ramirez, Makreckis, Abu Fani, Marquinhos, Zacharlassen, Owusu, Varga.

Nettamente favoriti i padroni di casa: il pronostico è dalla loro parte. Attenzione però agli avversari, che in patria guidano la classifica del loro campionato.

Le partite della Conference League sono trasmesse in streaming per chi ha un abbonamento a DAZN, così come quelle di Europa League. C’è anche tutta la Serie A, con tutti i dieci incontri per ogni turno. Se vuoi risparmiare, puoi scegliere una sottoscrizione annuale alla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.