Coppa Italia: come vedere Fiorentina-Inter in streaming gratis

Fiorentina-Inter è il match decisivo per alzare il trofeo, la finale di Coppa Italia in scena nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. Si parte alle ore 21:00 di mercoledì 24 maggio, con uno scontro diretto da 90 minuti più eventuali supplementari e rigori in caso di parità a oltranza. Curiosamente, il destino e gli incroci del tabellone hanno portato a confrontarsi due squadre che ambiscono anche ad alzare trofei europei. Lo puoi guardare gratis, in streaming oppure in TV.

Fiorentina-Inter di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

I viola giungono all’appuntamento dopo essersi sbarazzati senza troppe difficoltà di una Cremonese mai davvero in gara nel doppio confronto tra andata e ritorno in semifinale. Ben più ostico, invece, l’ostacolo posto sulla strada dei nerazzurri, comunque capaci di eliminare una rivale storica come la Juventus.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio che desiderano guardare la partita in diretta streaming gratis lo possono fare collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity (senza alcun abbonamento richiesto) tramite sito Web oppure applicazione per smartphone e tablet. La telecronaca è affidata alla voce di Massimo Callegari e il commento tecnico a quella di Roberto Cravero. In alternativa, se ci si trova a casa, è possibile sintonizzare il televisore su Canale 5 dove il match è trasmesso in chiaro.

Molto dipenderò dalle scelte dei due allenatori, Italiano e Inzaghi, chiamati a gestire le forze anche in vista delle finali europee che li vedranno impegnati nelle prossime settimane, rispettivamente in Conference League e in Champions League. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez;

Inter (3-5-2): Handanovic, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Dzeko.

Come vedere la partita dall’estero

La piattaforma Infinity di Mediaset non consente lo streaming dall’estero della partita.

