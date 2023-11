Fiorentina-Juventus: guarda la partita in streaming

Fiorentina-Juventus non è mai una partita come tutte le altre: in scena per la giornata 11 della Serie A, con fischio d’inizio domenica 5 novembre alle ore 20:45, questo nuovo capitolo di una sfida eterna può essere guardato in streaming solo su DAZN. Per l’occasione, la Curva Fiesole dell’Artemio Franchi è pronta ad accogliere gli ex Chiesa e Vlahovic.

Serie A: guarda Fiorentina-Juventus in streaming

Sesto posto in classifica per i Gigliati, a 17 punti, reduci da due sconfitte consecutive e intenzionati a rialzare subito la testa, complice anche il supporto del loro pubblico. Seconda posizione invece per la Vecchia Signora, spinta da un entusiasmo ritrovato nonostante i problemi extra-campo che hanno segnato l’inizio della stagione.

I tifosi viola e quelli bianconeri possono vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha affidato la telecronaca a Pierluigi Pardo e il commento tecnico a Massimo Ambrosini, una coppia ormai ben collaudata. A presentare il match è il format Sunday Night Square condotto da Marco Cattaneo.

Sono queste le probabili formazioni schierate dal primo minuto, al netto di ballottaggi che i due allenatori, Italiano e Allegri, scioglieranno poco prima di scendere in campo.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Ikoné, Bonaventura, Gonzalez, Beltran;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Kean, Vlahovic.

Il pronostico punta a un match equilibrato. Le quote assegnano il 33% di probabilità alla vittoria dei padroni di casa, il 38% a quella degli ospiti e il restante 29% a un eventuale pareggio.

Chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN, scegliendo tra le formule STANDARD e PLUS, può ottenere tre mesi di Infinity+ gratis. Così, senza alcuna spesa aggiuntiva, oltre a tutta la Serie A, sarà possibile vedere in streaming anche le partite della Champions League.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.