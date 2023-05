Come vedere Fiorentina-Roma in streaming (Serie A)

Fiorentina-Roma mette una di fronte all’altra due squadre che hanno il tetto dell’Europa nel mirino. In campo allo stadio Franchi, con fischio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 27 maggio e possibilità di vederla in diretta streaming esclusiva su DAZN, la sfida tra viola e giallorossi servirà anche come banco di prova per testare la condizione fisica in questa fase della stagione, quando siamo ormai giunti alla giornata 37 della Serie A, la penultima del campionato.

Serie A: guarda Fiorentina-Roma in streaming

I padroni di casa hanno ben poco da chiedere alla classifica: undicesimi a 50 punti, sono concentrati soprattutto sulla finale di Conference League con il West Ham per la qualificazione diretta alle competizioni europee del prossimo anno. Discorso differente per gli ospiti, che a pochi giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia, si trovano sesti a 60 punti, vedendo la parte alta del tabellone ancora alla loro portata.

I tifosi delle due squadre hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Edoardo Testoni per la telecronaca, affidando il commento tecnico a Massimo Ambrosini.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio. Italiano e Mourinho sono chiamati a fare i conti anche con la pianificazione delle finali europee che li attendono.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Cabral, Gonzalez;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy, Wijnaldum, Solbakken, Belotti.

Secondo i pronostici, i viola hanno il 43% di possibilità di agguantare la vittoria. Solo il 29% per i giallorossi, mentre il restante 28% è attribuito all’eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Anche dall’estero è possibile vedere Fiorentina-Roma con la telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN. A chi si connette attraverso una rete Wi-Fi pubblica o condivisa, ad esempio quella di un albergo, consigliamo di prestare attenzione al fattore sicurezza.

Tutelare dati e privacy è una priorità assoluta, anche durante lo streaming.

