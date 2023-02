Coppa Italia: come vedere Fiorentina-Torino in streaming

Fiorentina-Torino, i viola contro i granata, un grande classico del calcio nostrano per il quarto di Coppa Italia che deciderà chi andrà avanti nel torneo. Il match va in scena alle ore 18:00 di mercoledì 1 febbraio. A ospitarlo è la cornice dello stadio Franchi, che come sempre cercherà di spingere i padroni di casa alla vittoria. Non è previsto ritorno: si tratta di una gara secca con eventuali supplementari e rigori.

Fiorentina-Torino di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

I tifosi hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis, semplicemente connettendosi alla piattaforma Mediaset Infinity che la trasmette in chiaro, senza richiedere alcun abbonamento premium, con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico affidato alla voce di Andrea Agostinelli. Questo vale anche per chi si trova all’estero: è sufficiente farlo passando da un servizio come NordVPN. In alternativa, chi si trova a casa, può sintonizzare il televisore su Italia 1.

I due tecnici, Italiano e Jurić, proveranno a scardinare la difesa avversaria e a tenere al sicuro la propria porta, mandando in campo i loro uomini migliori. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Fiorentina: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Quarta, Terzic, Amrabat, Barak, Ikoné, Bonaventura, Gonzalez, Jovic;

Torino: Milinkovic-Savic, Zima, Schuurs, Buongiorno, Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda, Vlasic, Miranchuk, Seck.

Come abbiamo già anticipato, anche dall’estero è possibile guardare la partita di Coppa Italia in streaming e con telecronaca in italiano. Non bisogna far altro che connettersi a Mediaset Infinity attraverso NordVPN (oggi in forte sconto): in questo modo si ottiene un indirizzo localizzato nel nostro paese, utile alla visione.

