Fire TV: tutti i modelli in sconto (anche Cube)

L'intelligenza artificiale di Alexa e il pieno supporto a tutte le piattaforme di streaming: è quanto offre la gamma Amazon Fire TV, che torna oggi in offerta sullo store con una forte riduzione dei prezzi fino al -42%.

Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube in offerta

Acquistando uno dei modelli qui elencati ci si garantisce la possibilità di accedere a tutti i contenuti di Netflix, Prime Video, DAZN, NOW, RaiPlay, YouTube, TIMvision e di tutti gli altri servizi più noti, inclusi quelli musicali come Spotify. Queste le occasioni di cui approfittare prima che tornino a prezzo pieno.

Il microfono integrato nei telecomandi in dotazione consente di impartire comandi vocali all'assistente virtuale, chiedendo ad esempio di cercare un film, una serie TV o un video da riprodurre in streaming. Per tutte le altre informazioni consultare le descrizioni complete dei singoli modelli.

Oggi in sconto anche Fire TV Cube al prezzo di 79,99 euro invece di 119,99 euro (-33%) come da listino. Per tutti i modelli la disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime.