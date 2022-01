Samsung HRM S70A: monitor 32" 4K ad un prezzo incredibile

In questo articolo ti riportiamo un’offerta decisamente interessante su un monitor 4K piuttosto versatile ed accessibile. Si tratta del Samsung HRM S70A, uno schermo pensato soprattutto per l’utilizzo professionale, ma che ben si adatta a qualsiasi esigenza con un prezzo di soli 329 euro su Amazon.

Monitor 4K Samsung HRM S70A: caratteristiche tecniche

La proposta di Samsung offre un pannello da ben 32 pollici di diagonale con una risoluzione di 3840×2160 (4K) e tecnologia VA. Questo garantisce non solo un elevatissimo livello di dettaglio, ma anche una grande accuratezza dei colori, non ai livelli di un IPS, ma con il vantaggio di neri nettamente più profondi. La risoluzione elevata, aiuta soprattutto nel lavoro d’ufficio consentendo una lettura molto più comoda grazie ad una nitidezza estrema dei caratteri. Naturalmente, però, è una soluzione ottimale anche per la visione dei contenuti multimediali che traggono dal pannello VA un enorme vantaggio grazie anche al supporto all’HDR10. Nel complesso il pannello è davvero eccezionale considerando la fascia di prezzo in cui va a posizionarsi.

Naturalmente non mancano delle funzionalità specifiche per il confort durante l’attività professionale, come la modalità Eye Saver e la tecnologia Flicker Free. La prima applica un filtro per ridurre drasticamente la luce blu emessa dal pannello, causa di irritazione agli occhi. La seconda, invece, impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione così da non affaticare la vista durante la visione. Molto interessanti le funzionalità PIP (Picture In Picture) e PBP (Picture By Picture) che consentono di visualizzare contemporaneamente due fonti. La connettività è essenziale, seppur completa, con un ingresso HDMI, uno DisplayPort ed una porta USB. Pratico anche per le console di nuova generazione che riescono ad offrire prestazioni soddisfacenti grazie al refresh rate di 60Hz ed un tempo di risposta di soli 5ms.

Grazie ad uno sconto del 23%, il Samsung HRM S70A può essere acquistato su Amazon a soli 329 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino.