La Fire TV di Amazon da 119€ (-57%) l'AFFARE del giorno

È un’offerta a tempo e potrebbe andare sold out da un momento all’altro: l’Amazon Fire TV di seconda generazione è in sconto del 57%. Si tratta di un ottimo affare, da cogliere al volo per allungare le mani sul televisore. Sono due le versioni proposte, da 40 pollici e da 32 pollici per chi preferisce uno schermo di piccole dimensioni, magari da mettere nella camera da letto.

Amazon Fire TV: 57% di sconto, è minimo storico

La piattaforma software ha le applicazioni per lo streaming preinstallate o scaricabili, incluse Prime Video, Netflix, Disney+, RaiPlay, YouTube, Pluto TV e altre ancora. La compatibilità con Alexa (il telecomando in dotazione ha il microfono integrato per i comandi vocali) e la possibilità di interagire con le apparecchiature della smart home rappresentano altri due punti di forza. Ancora, la risoluzione del pannello è Full HD e non manca nemmeno il supporto alle tecnologie HDR10, HLG e Dolby Digital Audio. Per saperne di più dai uno sguardo alla scheda completa.

Come anticipato, entrambe le versioni sono in sconto del 57% rispetto al listino: quella da 32 pollici la puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 119 euro (invece di 279 euro), mentre quella più grande da 40 pollici può essere tua al prezzo finale di soli 149 euri (invece di 349 euro).

La disponibilità è immediata e, se effettui subito l’ordine, la consegna gratuita avverrà già entro domani, direttamente a casa tua. Amazon si occupa sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Segnaliamo infine il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti: è molto alto, pari a 4,7/5.