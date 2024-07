Fire TV Cube già in OFFERTA (-31%) per i Prime Day 2024

La festa Prime Day 2024 è già iniziata in casa Amazon che ha deciso di anticipare di un giorno le offerte attive sui suoi prodotti: tra questi non poteva mancare certo l’iconico Amazon Fire TV Cube, il lettore multimediale da collegare alla TV con Alexa incluso che fino al 17 luglio puoi acquistare a 109,99 euro invece di 159,99.

Fire TV Cube trasforma la tua TV

Fire TV Cube è un dispositivo ad alte prestazioni che ti garantisce un accesso rapido alle app di streaming. Inoltre, grazie ad Alexa, puoi gestire TV, soundbar e ricevitori compatibili semplicemente con la tua voce.

Rispetto alle stick, però, questo è qualcosa di più perché ti permette anche di collegare dispositivi compatibili come decoder, console di gioco o webcam per passare facilmente da uno all’altro. Questo ti darà modo di accedere rapidamente a tutte le opzioni di intrattenimento che preferisci, tra Netflix, Prime Video, Disney+, videogiochi e molto altro ancora. Fire TV Cube diventerà il centro della tua esperienza multimediale, specie se non dovessi possedere un TV di ultima generazione.

Puoi sfruttarlo del resto anche da hub per la tua Casa Intelligente perché, tramite Alexa, puoi effettuare videochiamate, controllare il meteo, monitorare le videocamere di sicurezza e molto altro, tutto direttamente dallo schermo della tua TV.

Sarebbe stato un assente giustificato e invece eccolo qui in offerta per i Prime Day 2024: Fire TV Cube è tuo a soli 109,99 euro invece di 159,99. Per accedere all’offerta devi essere un iscritto Prime (prova gratuita di 30 giorni qui)