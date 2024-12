Fire TV, Dual Audio per ascoltare la TV con apparecchi acustici

Quando si guarda la TV insieme agli altri, c’è sempre qualcuno che ha bisogno di alzare il volume perché non sente bene? Beh, sembra che Amazon abbia trovato la soluzione con la sua nuova funzione “Dual Audio” per le Fire TV. Questa novità permette a un utente di ascoltare l’audio tramite gli apparecchi acustici, mentre gli altri possono godersi il suono dagli altoparlanti integrati della TV. Insomma, niente più litigi per il volume.

Su Fire TV arriva la funzione Dual Audio, Amazon amplia il supporto per gli apparecchi acustici

Per ora, questa funzione è disponibile solo sulla nuovissima serie di TV Fire TV Omni Mini-LED, che Amazon ha presentato a novembre. Meglio tardi che mai. Le persone con problemi di udito potranno finalmente condividere l’esperienza di guardare la TV con amici e familiari, e non dovranno più isolarsi con le cuffie. Un bel passo avanti per l’inclusività!

Amazon inoltre, ha annunciato una collaborazione con WS Audiology (WSA), un produttore di apparecchi acustici, per ampliare il supporto alla tecnologia Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA). Anche i modelli Widex Moment BTE e RIC si potranno connettere direttamente ai dispositivi Fire TV abilitati. Ad esempio la serie Fire TV Omni Mini-LED, Fire TV Omni QLED, Fire TV Cube e altri ancora.

Anche le confezioni diventano più accessibili per i non vedenti e ipovedenti

Ma le novità non finiscono qui. Amazon ha anche presentato un nuovo design per le confezioni dei suoi dispositivi, pensato per le persone non vedenti o ipovedenti. Alcune confezioni avranno dei codici QR tattili, con dei puntini in rilievo per renderli più visibili. Questi codici saranno posizionati nell’angolo in alto a sinistra del pannello posteriore, proprio dove si trova la Guida Rapida.

Le nuove confezioni sono già disponibili per un numero crescente di dispositivi Amazon, tra cui alcune Fire TV, i modelli Echo Show e vari dispositivi Kindle come Paperwhite, Colorsoft e Scribe.

Insomma, un bel passo avanti per l’accessibilità. Certo, la funzione “Dual Audio” per ora è limitata a un solo modello di Fire TV, ma speriamo che Amazon la estenda presto anche agli altri dispositivi. Sarebbe un bel gesto per verso le persone con problemi di udito.