Fire TV Stick in sconto per le Offerte di Primavera su Amazon

È iniziata ufficialmente la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon e tra gli sconti più interessanti ci sono quelli dedicati alla gamma Fire TV Stick. Si parte da soli 26,99 euro per il modello entry level, un prezzo davvero stracciato per un dispositivo che trasforma ogni televisore o monitor in una Smart TV. Passiamoli tutti in rassegna.

Festa delle Offerte di Primavera: Fire TV Stick in sconto

La più potente e completa è la Fire TV Stick 4K Max che oggi l’e-commerce propone in sconto a 47,99 euro. Integra un processore veloce, il modulo Wi-Fi 6E e la modalità Ambiente che trasforma il televisore in una cornice su cui mostrare migliaia di opere d’arte.

C’è poi l’offerta sulla Fire TV Stick 4K Plus al prezzo di 37,99 euro. In questo caso la connettività è Wi-Fi 6. C’è sempre il telecomando con microfono e Alexa, come per tutti gli altri dispositivi qui elencati.

Appena lanciata da Amazon, la nuova Fire TV Stick 4K Select in sconto a 28,99 euro è un ottimo affare. Supporta la risoluzione Ultra HD e la tecnologia HDR10+.

La più economica è la Fire TV Stick HD a soli 26,99 euro. È perfetta per i televisori Full HD, ai quali non serve un’uscita in formato 4K.

Concludiamo la carrellata con il Fire TV Cube a 129,99 euro. In questo caso non si tratta di una chiavetta, ma di un set-top box da mettere di fianco al televisore.

Il nostro consiglio? L’affare migliore è il modello Fire TV Stick 4K Select a soli 28,99 euro. È il più recente e costa solo 2 euro in più rispetto a quello base, aggiungendo il supporto alla risoluzione Ultra HD. Come sempre, vendita e spedizione sono gestite da Amazon.