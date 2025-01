Fire TV Stick 4K in estremo sconto: streaming e app su ogni televisore

Un dispositivo in grado di dare nuova vita a televisori obsoleti e di completare quelli che possiedi. Fire TV Stick 4K è un gioiello dell’elettronica che è facile da utilizzare, adatto a chiunque e in grado di fornire accesso istantaneo allo streaming e ad app di svariato utilizzo, persino il gaming. L’ultimo modello uscito sul mercato è appena andato in sconto, un ribasso del 43% rende il prezzo eccellente: aggiungilo al carrello e acquistalo su Amazon per appena 39,99€.

Fire TV Stick 4K, un dispositivo ma svariati utilizzi

Fire TV Stick 4K è un eccellente dispositivo da abbinare a qualsiasi televisore. Se quello che possiedi non è dotato di accesso ad internet o, per esempio, non ha tutte le applicazioni che ami, con questo prodotto risolvi ogni dramma. Si collega alla porta HDMI del tuo device, si connette alla rete WiFi ed è pronto per essere utilizzato.

Ogni volta che lo apri, hai davanti una home con tutto il necessario. Il telecomando che trovi in confezione ti consente di navigare in modo facile e intuitivo potendo regolare direttamente il volume del televisore e senza dover usarne un secondo (il principale del televisore). C’è anche un piccolo tasto blu che se premi ti offre le funzioni di Amazon Alexa per gestire vari aspetti della casa ma anche trovare contenuti in modo rapido e assicurato.

Naturalmente trovi tutti i servizi di streaming più amati come Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN. NOW, Mediaset Infinity, Rai Play, Discovery+ e così via. Con l’app Store ne puoi scaricare a dozzine soddisfacendo ogni esigenza. Spazia con il divertimento con le app per il gaming e usa il servizio Amazon Luna per giocare in cloud ai titoli più amati. Sfruttando la connessione Bluetooth puoi connettere il tuo controller.

Detto questo, altri vantaggi dell’ultimo modello sono il WiFi 6, il supporto a Dolby Atmos e Vision e l’HDR10+.

A soli 39,99€ su Amazon, la magica Fire TV Stick 4K è disponibile per l’acquisto con uno sconto del 43% ora in corso.

Le spedizioni sono veloci e senza costi aggiuntivi con Amazon Prime attivo sul tuo account.