Fire TV Stick 4K in sconto su Amazon: assicurati film e serie TV in streaming 4K ovunque!

Vuoi guardare film in streaming in altissima definizione sul tuo televisore ma il sistema operativo dello smart TV non ti piace? Vuoi affidarti ad Amazon e ai suoi stick per il cinema, lo sport e le serie TV anche sul tuo modello non-smart? Allora presta attenzione, poiché sul portale di e-commerce si trova la ultima versione di Fire TV Stick 4K in sconto. Si parla di un risparmio del 9%, quindi minimo, ma sempre interessante!

Fire TV Stick 4K in offerta su Amazon: le caratteristiche

Fire TV Stick 4K è un ottimo dispositivo per godere di una esperienza immersiva con film, serie TV e anche partite di calcio tra i tanti contenuti audio e video disponibili. Sin dalla prima installazione sul tuo televisore, infatti, potrai accedere ad applicazioni come Prime Video, Netflix, NOW TV, DAZN e Disney+. Inoltre, grazie al supporto Wi-Fi 6 potrai godere sempre di una riproduzione estremamente fluida sfruttando a pieno la connessione Internet di cui disponi.

L’intrattenimento non solo è senza limiti, ma anche brillante grazie al supporto per la qualità 4K Ultra HD e i formati audio/video Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos. In più, il telecomando supporta Alexa e ti permette di comandare a voce l’accensione del televisore o la gestione del volume. Naturalmente, puoi anche controllare device disposti per tutta la tua casa intelligente, dagli interruttori alle videocamere di sicurezza.

Ma quanto costa esattamente? Il prezzo scende da 69,99 euro a 63,99 euro, un taglio di 6 euro accompagnato dalla consegna gratuita in pochi giorni, dal pagamento a rate in 5 mesi a tasso zero, e dal reso effettuabile entro 30 giorni dal ricevimento del dispositivo.

