Fire TV Stick 4K: lo sconto è HOT (-42%)

Non a caso, Amazon Fire TV Stick 4K è il dispositivo più venduto della categoria sull’e-commerce: unisce funzionalità avanzate a una semplicità di utilizzo estrema, proponendo il tutto a un costo allettante. Oggi conviene ancora di più, grazie al 42% di sconto sul prezzo di listino, un’occasione davvero irrinunciabile per chi desidera sperimentare una forma evoluta di intrattenimento multimediale.

Fire TV Stick 4K: lo sconto è HOT

Come si può leggere nella descrizione completa, è garantita la piena compatibilità con tutte le piattaforme di streaming: da Prime Video (dove sono appena arrivati i primi quattro episodi di LOL 2) a Netflix, senza dimenticare lo sport di DAZN e tutti i contenuti di Disney+, Infinity, RaiPlay, NOW e YouTube. Grazie al formato Ultra HD ogni film, show, serie o match sportivo può essere guardato al massimo del dettaglio. C’è anche la musica di Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Ecco cosa c’è incluso nella confezione oltre il dongle HDMI: il telecomando con Alexa che permette i impartire comandi vocali grazie al microfono integrato (ad esempio Alexa, cerca un film divertente o Alexa, fammi ascoltare la mia playlist preferita ), le due batterie AAA da inserire al primo utilizzo, la prolunga HDMI per semplificarne l’installazione, il cavo USB per l’alimentazione e l’adattatore per la presa a muro. Garantito il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un comparo audio coinvolgente. Ogni operazione è gestita dal processore interno con frequenza 1,7 GHz affiancato da una GPU da 650 MHz. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani sul Fire TV Stick 4K di Amazon al prezzo finale di soli 34,99 euro invece di 59,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Se lo compri subito approfittando del forte sconto arriverà in tempo per un fine settimana all’insegna dello streaming.