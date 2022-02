Decoder TV: semplice e multifunzione (occasione)

Il passaggio al nuovo digitale terrestre può spaventare, ma non dev’essere così: non c’è bisogno di cambiare televisore, anche se ha ormai qualche anno alle spalle e non è compatibile con gli standard più recenti. Non c’è bisogno di mettere in conto una grande spesa, basta quella per un decoder DVB-T2. Oggi segnaliamo su queste pagine il modello del marchio TECHMADE che si distingue per la sua natura multifunzione e per la semplicità di utilizzo. Inoltre, è proposto a un prezzo interessante su Amazon.

Questo decoder DVB-T2 è multifunzione e semplice da usare

L’installazione è davvero facile, alla portata di tutti, grazie a funzionalità come la sintonizzazione automatica. Garantisce il pieno supporto a HEVC Main10, H.265 e MPEG-4, potendo così visualizzare tutti i canali anche in alta definizione grazie al segnale Full HD. In dotazione il telecomando 2-in-1 che serve sia per controllare il dispositivo sia la TV, come si legge nella descrizione completa.

A rendere speciale questo decoder DVB-T2 sono anche la possibilità di impiegarlo come lettore multimediale per riprodurre video, audio e foto collegando una chiavetta o un disco fisso esterno alla porta USB e, allo stesso modo, di trasformarlo all’occorrenza in un registratore per salvare i propri programmi preferiti e vederli poi con calma in un secondo momento.

Non è tutto: esegue anche lo streaming dei filmati da YouTube e visualizza le previsioni meteo. Le dimensioni sono davvero compatte (140x80x30 millimetri), con un design discreto come si può osservare in queste immagini. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 del marchio TECHMADE al prezzo finale di soli 24 euro, approfittando di un piccolo sconto. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime: se lo compri subito, domani sarà collegato al tuo televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.