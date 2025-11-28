Fire TV Stick 4K Select: lo streaming illimitato a 19€ con il Black Friday Amazon

Nel giorno ufficiale del Black Friday, Amazon ha piazzato un’offerta incredibile! Il Fire TV Stick 4K Select a soli 19,99 euro, invece di 54,99 euro. Un risparmio del 64% su questo dispositivo capace di fare miracoli quando collegato a un televisore o a qualsiasi schermo. Potrai accedere a tutti i broadcaster che ami e alla televisione in diretta gratis. Tutto questo a una qualità incredibile.

Oltre all’intrattenimento, questo gioiellino ti permette di gestire direttamente dal tuo televisore anche i dispositivi di Casa Intelligente. Se mentre stai guardando il tuo film preferito arrivano i tuoi amici, Fire TV Stick ti mostrerà chi ha suonato al tuo campanello smart. Inoltre, potrai anche avere accesso alle tue telecamere di sicurezza compatibili. E con il telecomando dotato di Alexa fai tutto con i comandi vocali.

Grazie ai suoi 8GB di archiviazione puoi installare tutte le piattaforme di streaming che ami: Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, RaiPlay, Mediaset Infinity, NOW, Discovery+ e molto altro ancora. Avrai sempre qualcosa da guardare. Inoltre, potrai accedere ai canali tv gratuiti senza digitale terrestre grazie allo streaming di altissima qualità. Facilissimo da configurare, lo inserisci nella tua televisione, lo colleghi a una presa di corrente e lo connetti a internet.

Fai veloce per approfittare dell’offerta Black Friday che Amazon ha riservato a te. Ordina ora il tuo Fire TV Stick 4K Select a soli 19,99 euro, invece di 54,99 euro.