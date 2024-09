Fire TV Stick 4K torna in sconto su Amazon: risoluzione massima (-26%)

Puoi rendere il televisore vincente anche se non è un ultimo modello. Se le applicazioni che ti offre non sono abbastanza o il sistema di cui è dotato è obsoleto e non completo, con Fire TV Stick 4K rimedi ad ogni problema. Facile da installare e completa di ogni servizio oltre a supportare la risoluzione massima. Con Amazon Alexa integrata nel sistema, ogni comando diventa realtà. Torna in sconto su Amazon con ribasso del 26%, acquistala ora a soli 51,99 euro.

Fire TV Stick 4K: tutti i vantaggi di questo prodotto

Si collega al tuo televisore con porta HDMI ed ha bisogno di una semplice connessione WiFi per entrare in funzione. La Fire TV Stick 4K è un prodotto rivoluzionario con cui puoi dare una svolta al tuo televisore, che sia vecchio o nuovo.

Trattandosi di un modello che supporta risoluzioni avanzate, è l’ideale se hai un prodotto a casa che non è come te lo aspettavi. Se, per esempio, manca qualche applicazioni o non è supportata una tale funzioni, così risolvi.

Quando apri la Fire TV, hai davanti a te un mondo di possibilità. La home ti offre le applicazioni che ami e ti suggerisce i contenuti da vedere ma, grazie allo store, sei libero di scaricare quanti più servizi vuoi. Disney+, Netflix, Prime Video, DAZN, NOW Tv, RaiPlay, Mediaset e così via.

Il telecomando è una seconda chicca con cui gestire la riproduzione e il volume. Sulla parte superiore c’è il tasto con microfono per richiamare l’attenzione di Amazon Alexa mentre sulla parte inferiore, trovi l’accesso rapido a diversi servizi.

Questo modello di TV Stick supporta il WiFi 6, l’HDR10+ e il formato Dolby Vision.

Lo sconto su Amazon

Con un bel ribasso del 26%, la Fire TV Stick 4K è oggi un affare. Se sei interessato, collegati su Amazon e portala a casa con 51,99 euro.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.