Fire TV Stick Lite: 29% di SCONTO immediato su Amazon

Aggiorna il tuo televisore alla nuova tecnologia! Scegli Fire TV Stick Lite, oggi al 29% di sconto su Amazon. Questa speciale offerta ti permette di avere con un unico dispositivo, a meno di 30 euro, tutte le tue piattaforme preferite di streaming live e on demand. Gustati tutti i contenuti che ami in qualità HD e senza alcun limite grazie a questo apparecchio poco più grande di una comunissima pen drive. Collegalo alla televisione tramite il pratico connettore HDMI.

All’interno della confezione trovi anche una prolunga flessibile per gestirlo in qualsiasi spazio, soprattutto quando le porte di connessione del televisore sono posizionati in zone scomode o sacrificate. Dotato di telecomando Bluetooth, con Alexa integrata, gestisci in totale semplicità i contenuti da avviare, anche tramite comando vocale. I tasti di scelta rapida dedicati a Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music ti permettono di accedere a questi cataloghi velocemente.

Fire TV Stick Lite: tutto a portata di streaming

Scegli Fire TV Stick Lite per ottenere un accesso moderno, intuitivo e completo ai tutti i contenuti streaming disponibili sulla rete direttamente dal tuo televisore di casa. Portala sempre con te anche quando sei in viaggio. Le sue dimensioni ridotte e la sua leggerezza ti assicurano il massimo della portabilità anche quando sei fuori casa. Il kit di installazione è completo, ready to leave.

Acquistala immediatamente a soli 24,99 euro, invece di 34,99 euro. Questo 29% di sconto immediato lo ottieni solo se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.