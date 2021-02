Fire TV Stick Lite, giù il prezzo per San Valentino

Ogni tv può essere una smart tv: bastano 24,99 euro. Questo, infatti, è il prezzo con cui è possibile far propria una Fire TV Stick Lite soltanto per pochi giorni approfittando dell’offerta di San Valentino che Amazon ha messo a disposizione sul proprio marketplace.

Perché “lite”? Perché il telecomando controlla la Fire TV Stick, ma non il televisore. Semplicemente. Un “sacrificio” del tutto leggero, insomma, per portarsi a casa questo dispositivo con un prezzo ancor più accessibile. Altre versioni disponibili: 29,99 euro il prezzo scontato della versione standard (-25%), 39,99 euro il prezzo scontato (-33%) della versione 4K.

Film o partita?

Il dongle infilato nell’uscita HDMI, il telecomando in mano, una rete Wifi a disposizione: non serve altro per portare sul televisore il meglio di Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Rai Play, Infinity, YouTube e molto altro ancora (anche Spotify, per ascolti musicali mediati dall’impianto audio della tv).

I dongle sono ormai noti, ma pochi hanno raggiunto la popolarità della Fire TV Amazon: il basso costo, la qualità Full HD disponibile, la semplicità di installazione rappresentano un “plus” a cui ormai difficilmente si può fare a meno nella propria dieta televisiva. Il prezzo canonico di 29,99 euro viene ribassato di 5 euro per qualche giorno ed in questa parentesi di offerta sarà possibile con 24,99 euro far proprio tutto ciò.

Non resta che tuffarsi sul divano e iniziare a discutere circa la scelta: l’imperdibile partita della propria squadra del cuore o un bel film d’amore? Anche questo è San Valentino…