Fire TV Stick nel mirino per IPTV e Pezzotto

In un recente rapporto di Enders Analysis è emerso quanto sia facile per qualsiasi utente sfruttare IPTV e Pezzotto su una comunissima Fire TV Stick. Una notizia che sta facendo molto discutere vista la lotta alla pirateria online che si sta consumando in tutto il tutto il mondo, soprattutto quella che distribuisce contenuti sportivi live coperti da copyright.

“Il furto su larga scala di servizi video, soprattutto di eventi sportivi in diretta, è in aumento. Combattere la pirateria è una sfida formidabile e rappresenta una minaccia diretta alla redditività di broadcaster e piattaforme di streaming“, si legge nel report pubblicato online dalla società di analisi.

Nello specifico, ciò che ha messo nel mirino Fire TV Stick è il coinvolgimento delle Big Tech nel mondo di IPTV e Pezzotto: “Le big tech sono allo stesso tempo alleate e nemiche nella lotta contro la pirateria. Incentivi contrastanti danneggiano la sicurezza dei consumatori, facilitando la scoperta di servizi pirata illegali e riducendo le barriere grazie a dispositivi a basso costo come l’Amazon Fire Stick“.

Fire TV Stick “alleata e nemica” nella lotta a IPTV e Pezzotto

Fire TV Stick, il dispositivo che permette di rendere smart qualsiasi televisore, monito e videoproiettore, è stata definita alleata e nemica nella lotta a IPTV e Pezzotto da Enders Analysis. “La pirateria dei flussi video in diretta—soprattutto di eventi sportivi—è in aumento a causa dei servizi di abbonamento IPTV illegali, che vengono trasmessi direttamente sui televisori“.

Ciò che emerge, secondo Enders Analysis, è che “i consumatori scoprono questi flussi illegali tramite motori di ricerca e social media, e si abbonano utilizzando sistemi di pagamento globali“. Tutto ciò rende facile a un utente accedere a questi abbonamenti estremamente economici e illegali, che diffondono la pirateria online.

Un problema che emerge al momento è che le attività anti-pirateria al momento si stanno concentrando principalmente sull’interruzione dei flussi video. Di contro, viene data poca attenzione ai facilitatori dei pagamenti con carta di credito e online. Inoltre, a questo si aggiungono dispositivi, come Fire TV Stick, che facilitano l’accesso a IPTV e Pezzotto.