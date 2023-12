Fire TV Stick: regalo di Natale hi-tech last minute (SCONTO)

Sei alla ricerca di un regalo di Natale hi-tech last minute? Dai uno sguardo al forte sconto su Amazon per la Fire TV Stick dotata di telecomando vocale con Alexa. Collegandola a un qualsiasi televisore o monitor, lo trasformerà subito in una Smart TV per lo streaming in alta risoluzione.

Sconto e consegna immediata per Fire TV Stick

Garantisce il supporto alle applicazioni e a tutte le piattaforme più utilizzate come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, TIMVISION, RaiPlay, Infinity, YouTube e così via. I contenuti sono riprodotti a risoluzione Full HD, c’è la compatibilità con la modalità HDR e tra le altre specifiche tecniche figurano il modulo Wi-Fi 5, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Oggi puoi acquistarlo al prezzo finale di soli 27,99 euro, grazie allo sconto del 38% applicato in automatico. Non servono coupon da attivare o codici da inserire. Sull’e-commerce ci sono oltre 88.000 recensioni scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio molto positivo, pari a 4,7/5 stelle, a testimonianza della sua qualità e della sua versatilità.

Fire TV Stick è venduta e spedita da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista entro domani se si effettua subito l’ordine, in tempo per metterla sotto l’albero. In alternativa è possibile scegliere il modello Lite in offerta a 22,99 euro (-34%, il più economico) o quello 4K di ultima generazione a 39,99 euro (-43%) se non si vuol rinunciare alla nitidezza del formato Ultra HD.

