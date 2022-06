Firefox 102: novità per desktop e Android

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 102 per desktop e Android. Le novità più corpose sono nella versione per Windows, macOS e Linux. Gli utenti possono disattivare l’apertura del pannello dei download e utilizzare i sottotitoli per alcuni servizi di streaming nella modalità PiP. L’unica novità su Android riguarda l’inserimento dei dati della carta di credito nei form online.

Firefox 102: novità principali

Quando l’utente avvia il download di un file, Firefox apre automaticamente il pannello per mostrare l’operazione in corso. Questa modalità predefinita potrebbe essere fastidiosa per alcuni, quindi Mozilla permette ora di disattivare la visualizzazione automatica spuntando la voce corrispondente nel menu contestuale.

Il browser consente di continuare la riproduzione video in un piccola finestra (picture-in-picture), mentre si naviga in altre schede. La funzionalità ora supporta la visualizzazione dei sottotitoli per cinque servizi di streaming: HBO Max, Funimation, Dailymotion, Tubi, Disney e SonyLIV.

Un’altra novità migliora invece la privacy durante la navigazione. Quando è attiva la modalità restrittiva nella protezione antitracciamento avanzata, Firefox rimuove automaticamente dall’URL i parametri che possono essere utilizzati per tracciare gli utenti.

Con Firefox 102 per desktop è stata infine migliorata la sicurezza, spostando la codifica audio in un processo separato (sandboxing). Non mancano ovviamente diversi fix per i bug segnalati. L’unica novità di rilievo per la versione Android è la richiesta di salvataggio e aggiornamento dei dati della carta di credito, quando viene usata la funzionalità di inserimento automatico.

