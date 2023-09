Firefox 118: traduzione automatica e novità per Meet

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 118 per desktop e mobile. Le novità più importanti sono incluse nella versione per Windows, macOS e Linux. Gli utenti possono sfruttare la traduzione automatica delle pagine web e gli effetti video di Google Meet. Non mancano le patch che risolvono varie vulnerabilità.

Firefox 118: novità principali

Finora gli utenti potevano effettuare la traduzione delle pagine web tramite l’estensione Google Translator for Firefox o simili che sfruttano l’omonimo servizio cloud dell’azienda di Mountain View. Mozilla offre l’estensione Firefox Translations, ma ora la funzionalità è stata integrata direttamente in Firefox 118.

A differenza di Google Translate, la traduzione avviene localmente sul dispositivo, senza inviare nulla al cloud, quindi nel massimo rispetto della privacy. È necessario ovviamente scaricare il pacchetto delle lingue. L’utente può scegliere di tradurre sempre le pagine, non tradurre mai un sito o una lingua e visualizzare sempre la richiesta. Tuttavia sono supportate poche lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, polacco, olandese e bulgaro).

Per quanto riguarda Google Meet, Firefox 118 supporta ora gli effetti video e la sfocatura dello sfondo durante le chiamate. Mozilla ha inoltre migliorato il supporto per altri servizi di Google, tra cui Workspace, YouTube e Maps.

Due novità riguardano invece la protezione contro il fingerprinting. La funzionalità Web Audio usa ora la libreria FDLIBM per garantire l’anonimato. È stata inoltre limitata la visibilità dei caratteri ai siti web. Ora possono accedere solo ai font di sistema e a quelli dei language pack, quando l’utente usa la navigazione privata.