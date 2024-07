Firefox 129 entra in beta testing con diverse migliorie e modifiche

Dopo l’uscita di Firefox 128, Mozilla ha da poco reso disponibile la prossima versione Firefox 129 sul canale beta per i test pubblici, fornendo un’anteprima delle varie novità e modifiche.

Firefox 129 entra in beta testing: tutte le novità

Firefox 129 sembra più che altro solo un piccolo aggiornamento rispetto la versione attuale, con cui viene soltanto migliorata la visualizzazione con il lettore, dove viene sostituito il menu “Controlli carattere” con un “Testo e layout”, il quale include nuove opzioni per l’impostazione della spaziatura dei caratteri, delle parole e dell’allineamento del testo.

Inoltre, il lettore ha ricevuto un nuovo menu “Temi” con opzioni le opzioni aggiuntive “Contrasto” e “Grigio”. Con queste nuove voci, gli utenti potranno godere di un’esperienza di lettura più accessibile, personalizzando ulteriormente il lettore con colori per testo, sfondo e link.

La versione 129 dovrebbe inoltre aggiungere il supporto per più lingue per VoiceOver di MacOS. Altre novità riguardano gli sviluppatori web, con funzionalità riguardo la gestione delle chiavi crittografiche nell’API, supporto per ulteriori API e tanto altro ancora

Mozilla prevede di rilasciare Firefox 129 il mese prossimo, nello specifico il 6 agosto, insieme alle versioni ESER Firefox 128.1 e 115.14. La versione beta è disponibile per la prova in anteprima scaricando gli eseguibili dal sito ufficiale, sia a 32 che a 64bit, oppure installando il pacchetto DEB ufficiale dai repository Mozilla APT.

