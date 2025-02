Firefox 135 disponibile per il download: ecco le novità

Mozilla Firefox 135, la nuova versione del noto browser, è ufficialmente disponibile al download con alcune novità per gli utenti Linux, Android e macOS. La nuova versione esce a meno di un mese dalla precedente versione 134.

Firefox 135: le novità

Firefox 135 introduce innanzitutto la possibilità per gli utenti Linux e macOS di chiudere la scheda corrente con il tasto Esc, quando sono aperte più schede, oltre a un miglior gestione per la trasparenza dei certificati e diverse altre modifiche “sotto al cofano” pensate per migliorare la sicurezza e impedire manipolazioni pericolose alla cronologia del browser: nello specifico, il browser non permette ora ai siti di sovraccaricare la cronologia precedente, con visite spam inviate in un breve lasso di tempo.

Per gli utenti Android è stato ora aggiunto un nuovo sistema per l’invio di report relativi ad arresti anomali e segnalazioni relative, che permette di condividere tutti i dettagli per accelerare agli sviluppatori il processo di debug e risolvere eventuali problemi.

Firefox 135 impone poi la trasparenza dei certificati per quanto riguarda le piattaforme desktop: da adesso, i server web dovranno dimostrare che i certificati di sicurezza risultano divulgati pubblicamente e verificabili, in modo da essere considerati attendibili dal browser. Si tratta di una funzionalità che interessa i server che fanno uso di certificati emessi da un’autorità che fa parte del programma Root CA di Mozilla, e permette di rafforzare la protezione contro possibili certificati fraudolenti.

Firefox 135 non si fa mancare dei miglioramenti all’interfaccia, in cui viene ora cambiata l’opzione precedentemente denominata “Copia senza tracciamento del sito” in “Copia collegamento pulito”. Inoltre, il pacchetto di installazione per Linux è ora distribuito nel formato di compressione XZ, più efficiente e performante e, per questo motivo, in grado di garantire un minor tempo per il download e l’installazione rispetto al precedente formato BZ2.

La nuova versione del browser è disponibile al download dal sito ufficiale.