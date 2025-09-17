Firefox 144 irrobustirà la criptazione sul gestore password

Mozilla ha da poco rilasciato Firefox 144 beta, dando la possibilità a tutti gli utenti di scaricarlo per provare in anteprima le novità. Nella prossima versione ci si concentrerà sulla sicurezza delle password, con un rafforzamento della criptazione nel gestore integrato del browser, oltre ad alcuni miglioramenti alle funzionalità.

Firefox 144 migliorerà la crittografia del gestore password integrato

Firefox 144 aggiornerà il sistema di crittografia locale delle password salvate nel gestore integrato, abbandonando l’obsoleto 3DES-CBC per adottare il più aggiornato AES-256-CBC. Le password sincronizzate tramite Firefox Sync continuano invece a utilizzare la crittografia end-to-end con lo standard AES-256-GCM.

Sono aggiunte ulteriori opzioni per la funzionalità picture-in-picture del browser: gli utenti potranno ora chiudere la finestra PiP senza interrompere la riproduzione del video, utilizzando le combinazioni “Shift” + click sul pulsante di chiusura o “Shift + Esc”. La versione Android elimina l’opzione che consentiva di acquisire screenshot durante la navigazione in modalità privata, migliorando la privacy.

Le novità riguardano anche le funzionalità sperimentali di Labs. Con la nuova versione, è disponibile una nuova funzionalità denominata “Lists and Timer on Firefox Home” che consentirà agli utenti di creare una lista di attività direttamente dalla pagina iniziale del browser, oltre a impostare timer per rimanere concentrati, ricevere promemoria o pianificare pause.

Il resto dei cambiamenti riguarda principalmente gli sviluppatori. La nuova versione del browser introduce il supporto ad API e comandi che permettono di migliorare diverse operazioni, oltre alla gestione di determinati elementi e le transizioni tra le schermate.

Firefox 144 sarà rilasciato da Mozilla il 14 ottobre, insieme alle versioni 140.4 e 115.29.0 ESR (Extended Support Release). Chi lo desidera, può testare le novità da subito scaricando la beta dal sito ufficiale.

Pochi giorni fa è invece stato rilasciato Firefox 143, con novità che riguardano l’IA, le funzionalità dell’interfaccia, nuove tecniche di sicurezza per difendersi dal tracciamento e molto altro che abbiamo approfondito nel nostro articolo.