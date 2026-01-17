Firefox 147.0.1 risolve bug ChatGPT e altri problemi minori

Mozilla ha rilasciato Firefox 147.0.1, un aggiornamento minore che risolve tre bug specifici ma non aggiunge nulla di nuovo. ChatGPT che non funzionava correttamente, directory vuote che spuntavano su Linux, rendering errato delle pagine web male a causa di formati dell’ora sbagliati. Roba tecnica, ma importante.

Aggiornamento Firefox: patch per ChatGPT, Linux e visualizzazione errata di alcuni siti web

La correzione più rilevante riguarda la compatibilità con ChatGPT e altri siti che utilizzano la nuova tecnologia Compression Dictionaries. Mozilla ha temporaneamente disabilitato la funzione per risolvere i problemi. Non sarà una soluzione elegante, ma funziona. Il bug number è 2010712, se si vuole seguire gli sviluppi.

Secondo problema: sui sistemi Linux, Firefox creava una directory vuota non necessaria. Non è una catastrofe, ma è fastidioso vedere cartelle che non dovrebbero esistere moltiplicarsi nel filesystem. Bug 2001887, ora risolto.

Terzo problema: i formati dell’ora causavano la visualizzazione errata di alcuni siti web. Probabilmente qualcosa legato alla localizzazione o ai fusi orari che mandava in tilt il rendering delle pagine. Bug 2010411, sistemato.

Come aggiornare

Firefox si aggiorna automaticamente per la maggior parte degli utenti, ma se si vuole forzare l’aggiornamento, basta andare su Menu > Aiuto > Informazioni su Firefox. Il browser controllerà se ci sono nuove versioni e scaricherà 147.0.1 se non si ha già.

In alternativa, è possibile scaricare l’installer completo dal sito ufficiale di Mozilla o, se usi Windows 10 o 11, dal Microsoft Store. Quest’ultima opzione è comoda perché gestisce gli aggiornamenti automaticamente attraverso il sistema operativo invece che attraverso il browser stesso.

Non ci sono motivi per non aggiornare. È una release di manutenzione senza rischi evidenti. Per chi usa ChatGPT regolarmente, l’aggiornamento è praticamente obbligatorio. Se sei su Linux e si è stufi di directory fantasma, idem.

Firefox 147: cosa c’era di nuovo (per chi se lo fosse perso)

Firefox 147.0.1 è un patch per la versione 147.0, rilasciata all’inizio del mese con diverse novità interessanti. Picture-in-Picture automatico quando cambi scheda, così il video continua a riprodursi in una finestra flottante senza doverlo attivarlo manualmente. Supporto a WebGPU sui Mac con processori Apple Silicon, portando accelerazione GPU moderna anche agli utenti macOS. Miglioramenti nella riproduzione video sui sistemi AMD, sempre benvenuti considerando quanto siano comuni le GPU Radeon. E personalizzazione delle scorciatoie da tastiera, una richiesta storica degli utenti più affezionati.