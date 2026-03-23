Firefox 149: pagine affiancate e VPN (solo in quattro paesi)

Mozilla ha pubblicato sui server FTP la nuova versione del browser. Le nuove funzionalità di Firefox 149 erano state anticipate la scorsa settimana, ma ci sono altre interessanti novità. Nelle prossime ore sarà disponibile sul sito ufficiale, mentre gli utenti che già usano il browser potranno ottenere l’aggiornamento in Aiuto > Informazioni su Firefox .

Novità di Firefox 149

Una delle novità più utili è senza dubbio Split View. Senza usare specifiche estensioni è possibile visualizzare due pagine web affiancate nella stessa scheda. Può essere ad esempio sfruttata per effettuare confronti o copiare contenuti da una pagina all’altra. Per attivarla è sufficiente cliccare la relativa voce nel menu contestuale di una scheda (tasto destro del mouse).

Solo in Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti è invece disponibile una VPN gratuita. Non è tuttavia possibile scegliere la posizione del server come nella versione a pagamento. Inoltre c’è un limite mensile di 50 GB di traffico. La funzionalità Tab Notes permette invece di scrivere appunti su una pagina web (fino a 1.000 caratteri)

Due novità riguardano i PDF. Mozilla ha velocizzato il caricamento grazie all’accelerazione hardware e aggiunto nel menu contestuale l’opzione per scaricare le immagini presenti nel documento.

Firefox 149 consente di aggiungere il pulsante Condividi nella barra degli strumenti per condividere una scheda e di sfruttare la compilazione automatica dell’indirizzo anche in Italia, Austria, Polonia, India e Australia.

Infine, il browser bloccherà automaticamente le notifiche e revocherà i permessi di ogni sito web inserito nella blacklist di SafeBrowsing. Mozilla ha aggiornato il Trust Panel (visibile cliccando sull’icona dello scudo alla sinistra della barra degli indirizzi) per mostrare informazioni più chiare su sicurezza e privacy, oltre alla pagina degli errori.