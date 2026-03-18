Mozilla Firefox 149: VPN integrata e Split View

Dopo aver introdotto i controlli IA in Firefox 148, Mozilla ha pianificato il lancio di altre interessanti novità a partire dalla versione 149 del browser che sarà disponibile il prossimo 24 marzo. Gli utenti troveranno una VPN integrata, la modalità Split View e altri utili tool. La fondazione ha presentato anche la nuova mascotte Kit.

Novità in arrivo da Firefox 149

Mozilla offre da tempo una VPN. Con un abbonamento di 4,99 euro/mese è possibile proteggere fino a cinque dispositivi e accedere ad oltre 500 server in 30 paesi. Il protocollo usato è Wireguard e l’utente può scegliere quali app escludere (split tunneling). Può bloccare anche tracker e download con malware. Su Windows è disponibile un’estensione per il browser.

A partire da Firefox 149, gli utenti potranno usare una VPN gratuita integrata, ma ci sarà un tetto mensile di 50 GB di dati. Non è noto se rimarranno tutte le altre funzionalità della versione a pagamento. All’inizio sarà accessibile solo in quattro paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia).

Un’altra utile novità è Split View. Gli utenti potranno visualizzare due pagine web affiancate nella stessa scheda, un’ottima soluzione per effettuare confronti o copiare contenuti senza lo switch tra le schede e senza installare estensioni specifiche.

Tab Notes permetterà invece di scrivere appunti su una pagina web (fino a 1.000 caratteri). Le ultime due novità arriveranno con le versioni successive di Firefox.

Smart Window (precedentemente nota come AI Window) è la funzionalità che consente di usare un chatbot AI per definizioni, confronto tra prodotti o riassunti di articoli. È opt-in, quindi può essere attivata/disattivata nelle impostazioni tramite i controlli IA. Gli utenti statunitensi possono chiedere l’accesso tramite waitlist. Infine è previsto un miglioramento delle impostazioni.

Ajit Varma, responsabile dello sviluppo di Firefox, ha dichiarato: