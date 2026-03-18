Firefox ha una nuova mascotte: si chiama Kit ed è adorabile

Per decenni, il simbolo di Firefox è stato un panda rosso senza nome avvolto attorno a un globo. Riconoscibile, iconico, ma un pochino anonimo, una creatura senza identità propria che viveva nel logo e basta. Adesso Mozilla ha deciso che Firefox merita una mascotte vera, con un nome, una personalità e un paio di occhioni espressivi. Si chiama Kit, non è un panda rosso né una volpe. L’avevamo già vista a novembre.

Kit è la nuova mascotte di Firefox: non è una volpe, non è un panda rosso

Kit compare nel browser in momenti specifici: la schermata di benvenuto quando si installa Firefox per la prima volta, i pop-up che introducono una nuova funzione, le conferme quando si cambia un’impostazione. Si trova anche fuori dal browser, sul sito del prodotto, sul blog di Mozilla e sui canali social.

Il design è stato creato da Mozilla in collaborazione con l‘agenzia creativa JKR e l’illustratore Marco Palmieri. La scelta più interessante: Kit non ha la bocca. Il team ha voluto evitare l’effetto “cartone animato parlante,” puntando invece sugli occhi e sul linguaggio del corpo per comunicare emozioni. La coda è stata definita un dettaglio distintivo progettato per trasmettere movimento ed emozione anche nei momenti statici.

Mozilla tiene a precisare che Kit è stato generato da esseri umani, non dall’AI, attraverso centinaia di piccole decisioni su texture, sfumature, proporzioni e movimenti della coda. E che Kit non va confuso con un chatbot o un assistente AI. In un’epoca in cui tutto sembra dover essere alimentato dall’intelligenza artificiale, una mascotte fatta a mano è quasi un atto di resistenza.

I pronomi di Kit (sono validi tutti)

Mozilla ha fornito una lista di pronomi accettabili per Kit: lui, lei, loro, esso. Tutti validi. Kit è il compagno costante dell’utente , che lo accompagna ovunque scelga di navigare.

Il nome Kit non è casuale. Nel 2006, il designer di Mozilla Sean Martell aveva creato “Renardo,” una baby volpe usata negli eventi per sviluppatori. La community l’aveva soprannominata affettuosamente “Kit”, il termine inglese per i cuccioli di volpe. Il nuovo Kit riprende quel nome e quell’eredità, trasformando un personaggio di nicchia in la mascotte ufficiale del browser.