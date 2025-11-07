Quella vecchia volpe di Firefox ha una nuova mascotte: Kit

Firefox ha una nuova mascotte: Kit. Con occhi vispi e una coda colorata che non sta mai ferma, è stata scelta per rappresentare il browser in tutte le sue incarnazioni, desktop e mobile. La volpe (o è ancora un panda rosso?) accompagnerà gli utenti in una navigazione che il team di sviluppo definisce privata, aperta e davvero tua .

Kit è la nuova mascotte di Firefox

Il nuovo restyling del brand annunciato da Mozilla fa parte di un percorso più ampio, avviato lo scorso anno con la presentazione di un logo ridisegnato per l’organizzazione. L’11 novembre arriverà anche uno sfondo per il software e sullo store ufficiale è già in vendita il merchandise dedicato.

Non è chiaro se Kit diventerà anche il nuovo logo di Firefox o sia destinato a rimanere solo la sua mascotte. Il sito mostra ancora quello classico, restaurato l’ultima volta nel 2019.

L’intenzione di Mozilla potrebbe essere quella di renderlo (renderla?) l’incarnazione di un assistente personale, in vista di un’integrazione dell’intelligenza artificiale che ormai sembra inevitabile per tutti i browser, un po’ come già avvenuto con Gemini in Chrome e Copilot in Edge. Nelle ultime settimane ha implementato il supporto a Perplexity come motore di ricerca basato sull’AI. L’ultima versione distribuita è la 144, disponibile da metà ottobre con diverse novità e miglioramenti per la sicurezza e l’esperienza utente in generale.

Volpe o panda rosso?

La domanda che accompagna il software da sempre è: Firefox significa volpe o panda rosso? La risposta arriva dalle pagine del supporto ufficiale.

Firefox è un altro nome del panda rosso.

Market share in calo, basterà?

Ad oggi, Firefox detiene il 2,21% di market share a livello globale (fonte StatCounter). Nel corso dell’ultimo anno la quota ha fatto registrare una flessione pari a -0,44%. Chissà se l’aspetto amichevole e rassicurante di Kit sarà sufficiente per invertire il trend.