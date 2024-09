Mozilla: momento restyling, ecco il nuovo logo

Mozilla, l’azienda famosa in special modo per Firefox, ha fatto sapere di aver aggiornato il proprio marchio, con l’intenzione di rendere innanzitutto omaggio a Netscape e alle sue origini, ma anche per distinguere maggiormente il gruppo in generale dal browser.

Mozilla: nuovo logo, nuovo look

Il cambiamento principale riguarda il logo, che sino a questo momento era rappresentato dalla scritta ” Moz://a ” in stile sans-serif. Questo, infatti, viene aggiornato per scrivere correttamente il nome dell’azienda, sfoggiando un nuovo carattere personalizzato e una bandiera a forma di “M”, come visibile nell’immagine annessa di seguito che ne mostra l’evoluzione.

Proprio l’aggiunta della bandiera, secondo quanto riportato dalla società, sta a rappresentare lo spirito attivista del marchio che si descrive come “un’organizzazione non-profit che promuove apertura, innovazione e partecipazione su Internet”.

Il nuovo logo, oltre a riportare a chiare lettere il nome dell’azienda, offre pure un richiamo al logo originale del Tyrannosaurus Rex “Hack”, in origine disegnato nel 1998, con l’introduzione di un punto all’ interno della bandiera.

“Abbiamo intenzionalmente progettato un sistema, giustamente chiamato ‘Grassroots to Government’, che garantisce che il marchio risuoni con la nostra ampiezza di pubblico, dai costruttori ai sostenitori, dai changemaker agli attivisti”, ha detto il capo del marchio di Mozilla, Amy Bebbington. “Si rivolge ai programmatori di base che sviluppano strumenti per potenziare gli utenti, ai funzionari governativi che sostengono migliori leggi sulla sicurezza di Internet e ai consumatori di tutti i giorni che cercano di recuperare il controllo delle loro vite digitali”.

Attualmente, il sito ufficiale di Mozilla mostra ancora il vecchio logo, ma in maniera graduale verrà sostituito da quello nuovo.