Firefox 90: SmartBlock 2.0 e update in background

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 90 per desktop e Android. L'ultima versione del browser per Windows, macOS e Linux include cinque novità principali, tra cui SmartBlock 2.0 e gli aggiornamenti in background. La versione mobile include invece la funzionalità che consente di memorizzare i dati della carta di credito.

Firefox 90 punta su privacy e sicurezza

SmartBlock 2.0 è la nuova versione della tecnologia di “tracker blocking” introdotta a marzo con Firefox 87. La funzionalità viene sfruttata quando l'utente apre una finestra anonima o sceglie la modalità Restrittiva della protezione antitracciamento. La versione originaria bloccava il tracciamento cross-site, ma impediva l'uso dell'opzione “Login con Facebook” offerta da diversi siti.

Ciò si verificava perché il dominio “https://connect.facebook.net” usato dagli script di Facebook era incluso nella lista dei tracker di Disconnect. Con SmartBlock 2.0 è possibile usare l'account Facebook per il login, in quanto gli script sono temporaneamente “sbloccati” durante la procedura. Ovviamente SmartBlock 2.0 blocca ancora tutti gli script di Facebook sui siti web.

Gli aggiornamenti in background sono invece disponibili solo su Windows. Se l'utente attiva la funzionalità nelle impostazioni, il browser verifica la presenza di update ogni 7 ore (quando non in uso) ed eventualmente li installa in background. Sempre su Windows è stata aggiunta la pagina about:third-party che permette di individuare problemi di compatibilità con applicazioni di terze parti.

Altre due novità per la versione desktop sono la gestione delle eccezioni per la modalità “HTTPS-Only” nella sezione Privacy e sicurezza delle impostazioni, e i link funzionanti nei PDF stampati. In Firefox 90 è stato infine rimosso il supporto per FTP. La principale novità della versione Android è il salvataggio automatico dei dati della carta di credito che velocizza la compilazione dei campi durante lo shopping online.