Firefox 95: aggiornamento correttivo per i crash

Nei giorni scorsi Firefox ha dato qualche piccolo – ma decisamente irritante – problema agli utenti Microsoft, impedendo loro di effettuare il login alla versione Web di Skype e ad altri servizi dell'azienda. La cosa, poi, è stata stata risolta con il rilascio di una versione aggiornata del browser, la 95.0.1, che a quanto pare è riuscita a porre rimedio pure ad un altro fastidio bug legato all'uso del navigatore: l'arresto anomalo di Windows.

Firefox: le nuove versioni risolvono i crash di Windows e su CPU AMD

La problematica relativa all'improvviso crash del sistema operativo è stata tracciata da Mozilla con l'ID 1738984. Al riguardo, riportiamo di seguito in forma tradotta quanto dettagliato sul forum dedicato alla segnalazione dei bug di Firefox.

Il volume è passato da 500-1000 al giorno a diverse migliaia al giorno intorno al 26 ottobre circa. Abbiamo sentito che c'era un aggiornamento di Windows in quel periodo. Tuttavia ci sono arresti anomali su win7/8/10 e 11. Solo la firma più comune per questo problema ha avuto 16000 arresti anomali negli ultimi 7 giorni e circa 1/4 delle prime 50 firme di arresto anomalo provengono da questo problema, incluso # 2. Il volume era salito dai 100 bassi (dalle varie firme) al livello 500-1000 da giugno a ottobre.

Oltre alla problematica descritta poc'anzi, Mozilla ha dovuto far fronte ad un altro inconveniente segnalato dagli utilizzatori di alcuni vecchi processori a marchio AMD, risolto però con la versione 95.0.2 di Firefox resa disponibile successivamente.

Molti utenti, infatti, avevano riferito a più riprese il fatto che Firefox andasse in crash sui PC con CPU AMD Bobcat equipaggiati con Windows 7, 8 e 8.1. Per chi non ne fosse a conoscenza, le CPU AMD Bobcat sono una vecchia architettura progettata per soluzioni a basso consumo che attualmente risulta essere molto poco utilizzata, ma che sino a qualche anno fa era assai diffusa, in special modo sui laptop entry level.