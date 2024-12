Firefox: Apple rilascia l'add-on per usare Password di iCloud

Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato un’estensione dedicata per Firefox che consente di accedere alle credenziali salvate in Password di iCloud direttamente dal browser. Si tratta di una novità estremamente interessante, che consente agli utenti che fanno uso di PC e Mac di gestire in modo sicuro e sempre più integrato le password salvate sui propri device, sincronizzandole con l’app Password della “mela morsicata”che è stata introdotta con iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

Firefox: ecco l’estensione Password iCloud

Con l’estensione, denominata Password iCloud, le password salvate nel Portachiavi iCloud possono essere compilate in automatico durante il login su siti Web. Inoltre, le nuove password create in Firefox vengono archiviate nell’app Password, sincronizzandosi su tutti i dispositivi Apple. L’estensione consente altresì di generare i codici di verifica necessari per poter effettuare l’autenticazione a due fattori.

Da tenere presente che l’estensione viene distribuita da Apple, ma è stata originariamente creata da uno sviluppatore di terze parti e successivamente rilevata e aggiornata dal colosso di Cupertino. Oltre un anno fa, infatti, Aurélien Garnier, un sviluppatore indipendente, aveva creato un’estensione per Firefox con l’obiettivo di colmare l’assenza di integrazione del Portachiavi iCloud. Il progetto non è passato inosservato e infatti il codice e i diritti sono poi stati trasferiti ad Apple Inc., che ora ne gestisce in maniera diretta lo sviluppo.

Da tenere presente che in precedenza erano già state rilasciate le estensioni per fruire di Password di iCloud su Chrome ed Edge. Le caratteristiche sono praticamente le stesse dell’and-on per Firefox.